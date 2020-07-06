Статистика коронавірусу за 6 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 6 липня травня в Україні зафіксовано 49 043 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 543 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1262, одужало 21 703 особи.
Статистика по областях станом на ранок 6 липня така:
Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 6 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 6 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 451 030 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 888 тис. з них у США, понад 1 млн 603 тис. – у Бразилії, понад 697 тис. в Індії, 680 тис. у Росії).Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 6 млн. 180 тис. осіб уже одужали. Втім, 534 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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