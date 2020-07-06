Статистика коронавірусу за 6 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 6 липня травня в Україні зафіксовано 49 043 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 543 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1262, одужало 21 703 особи.

Статистика по областях станом на ранок 6 липня така:

Вінницька область — 1967 випадків;

Волинська область — 2752 випадки;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 681 випадок;

Житомирська область — 1468 випадків;

Закарпатська область — 3375 випадків;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2700 випадків;

Кіровоградська область — 659 випадків;

м. Київ — 5602 випадки;

Київська область — 2789 випадків;

Львівська область — 6301 випадок;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1883 випадки;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4190 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2101 випадок;

Харківська область — 2371 випадок;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5018 випадків;

Черкаська область — 670 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 6 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 451 030 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 888 тис. з них у США, понад 1 млн 603 тис. – у Бразилії, понад 697 тис. в Індії, 680 тис. у Росії).

Понад 6 млн. 180 тис. осіб уже одужали. Втім, 534 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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