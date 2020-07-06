Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 6 липня – інтерактивна карта / 06.07.2020 10:27
06.07.2020 10:27
Поділитися

Статистика коронавірусу за 6 липня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 6 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 6 липня травня в Україні зафіксовано 49 043 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 543 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1262, одужало 21 703 особи.

Статистика по областях станом на ранок 6 липня така:

Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 6 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 6 липня 2020 року у світі зафіксовано 11 451 030 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 888 тис. з них у США, понад 1 млн 603 тис. – у Бразилії, понад 697 тис. в Індії, 680 тис. у Росії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 6 млн. 180 тис. осіб уже одужали. Втім, 534 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
06.07.2020 10:27



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати