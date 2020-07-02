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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 2 липня – інтерактивна карта / 02.07.2020 10:10
02.07.2020 10:10
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Статистика коронавірусу за 2 липня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 2 липня травня в Україні зафіксовано 45 887 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 889 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1185, одужало 20 053 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 2 липня така:

Вінницька область — 1895 випадків;
Волинська область — 2508 випадків;
Дніпропетровська область — 1095 випадків;
Донецька область — 562 випадки;
Житомирська область — 1421 випадок;
Закарпатська область — 3046 випадків;
Запорізька область — 576 випадків;
Івано-Франківська область — 2489 випадків;
Кіровоградська область — 650 випадків;
м. Київ — 5242 випадки;
Київська область — 2655 випадків;
Львівська область — 5730 випадків;
Луганська область — 83 випадки;
Миколаївська область — 447 випадків;
Одеська область — 1736 випадків;
Полтавська область — 320 випадків;
Рівненська область — 3877 випадків;
Сумська область — 302 випадки;
Тернопільська область — 1958 випадків;
Харківська область — 2207 випадків;
Херсонська область — 194 випадки;
Хмельницька область — 808 випадків;
Чернівецька область — 4894 випадки;
Черкаська область — 645 випадків;
Чернігівська область — 547 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 2 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 липня 2020 року у світі зафіксовано 10 695 608 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 686 тис. з них у США, понад 1 млн 448 тис. – у Бразилії, 653 тис. у Росії, понад 604 тис.— в Індії)

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Понад 5 млн. 481 тис. осіб уже одужали. Втім, 516 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
02.07.2020 10:10



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