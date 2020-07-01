Як вибрати персики? Ознаки стиглих і солодких фруктів

Як вибрати соковиті персики? Актуальне на сьогодні питання, адже прилавки ними просто кишать.
Щоб зрозуміти, чи солодкий фрукт – тобі варто лиш його понюхати. Чим більш насичений аромат, тим солодшим він має бути.
І це лише перша ознака доспілого персика. Наступні – читай нижче.
Як вибрати персики?
- Персик – фрукт, який швидко псується. Він має бути пружним, а не в’ялим та надто м’яким.
- Шкірка має бути гладкою, без плям та вм’ятин.
- Якщо колір персика тобі здається надто яскравим, очевидно, він є результатом хімічної обробки.
- Надавай перевагу фруктам, які продаються на вагу, адже ті, що фасовані, можуть бути зіпсовані.
- Солодкими будуть ті персики, які всередині мають білі та рожеві прожилки. З жовтою м’якоттю персики менш солодкі та не гірші від попередніх.
- Не купуй надто тверді персики, вони швидше за все недозрілі.
- Зверни увагу на кісточку фрукта, якщо вона розламалась чи надто зморщилась – 100% персик добре оброблений хімією.
Важливо!
Перед тим, як їсти персик, добре його промий. Адже на шкірці знаходиться безліч бактерій і грибків, які легко пронести в організм.
Замочи персик в холодній воді на 5 хвилин, а потім добряче протри його та сполосни під проточною водою.
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