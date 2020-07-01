Статистика коронавірусу за 1 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 1 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 1 липня травня в Україні зафіксовано 44 998 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 664 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1173, одужало 19 548 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 1 липня така:

Вінницька область — 1876 випадків;

Волинська область — 2427 випадків;

Дніпропетровська область — 1090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1408 випадків;

Закарпатська область — 2961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5138 випадків;

Київська область — 2610 випадків;

Львівська область — 5578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1930 випадків;

Харківська область — 2169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 1 липня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 1 липня 2020 року у світі зафіксовано 10 450 628 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 634 тис. з них у США, понад 1 млн 402 тис. – у Бразилії, 646 тис. у Росії, понад 566 тис.— в Індії)

Понад 5 млн. 336 тис. осіб уже одужали. Втім, 510 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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