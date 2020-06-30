Календар стрижок на липень 2020: сприятливі та несприятливі дати

Календар стрижок на липень 2020 року допоможе тобі правильно вибрати день для походу в перукарню чи барбершоп. Коли краще стригти волосся в липні? У цьому матеріали ми зібрали список сприятливих та несприятливих дат для зміни зачіски.
Найбільш сприятливі дні для стрижки в липні 2020
1, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 29, 30 липня.
Детальний календар стрижок на липень 2020
1 липня: Стрижка в цей день допоможе покращити настрій усім, хто страждає на депресію. А от від кардинальної зміни кольору волосся сьогодні краще утриматися.
11 липня: День, ідеальний для стрижки. Увага протилежної статі тобі гарантована!
12 липня: Сьогодні вдалий день для створення нового образу. Зміна зачіски допоможе тобі віднайти свою індивідуальність.
17 липня: У цей день рекомендовано робити об’ємні зачіски. Вони допоможуть привернути позитивну енергію в твоє життя.Також по темі: Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю
19 липня: Окрім стрижки, сьогодні варто провести лікувальні процедури для волосся. Наприклад, поживну масочку чи масаж голови.
24 липня: Вдалий день для кардинальної змінити зовнішності. Стрижка запустить енергію оновлення та подарує тобі успіх у фінансових справах.
25 липня: Нову зачіску сьогодні варто робити тим, хто мріє зустріти другу половинку.
29 липня: Стрижка в цей день буде вдалою, але робити її варто виключно після шостої вечора, коли почнеться нова місячна доба.
30 липня: Зміна зачіски сьогодні загострить твою інтуїцію. Тож сміливо записуйся до перукарні та починай прислуховуватися до свого внутрішнього голосу.
Несприятливі дні для стрижки в липні 2020:
9, 15, 16, 21 липня.
Усі інші дні липня, яких немає у списку сприятливих та несприятливих дат, є нейтральними для стрижки.
Календар стрижок на липень 2020
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