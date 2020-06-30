Статистика коронавірусу за 30 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 30 червня травня в Україні зафіксовано 44 334 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 706 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1159 на щастя, вже одужало 19 115 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 30 червня така:

Вінницька область — 1864 випадки;

Волинська область — 2368 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2889 випадків;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2395 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 5037 випадків;

Київська область — 2585 випадків;

Львівська область — 5435 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 444 випадків;

Одеська область — 1698 випадків;

Полтавська область — 314 випадків;

Рівненська область — 3712 випадків;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1919 випадків;

Харківська область — 2134 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 803 випадки;

Чернівецька область — 4801 випадок;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 536 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 червня 2020 року у світі зафіксовано 10 302 867 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 590 тис. з них у США, понад 1 млн 368 тис. – у Бразилії, 640 тис. у Росії, понад 566 тис.— в Індії)

Понад 5 млн. 235 тис. осіб уже одужали. Втім, 505 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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