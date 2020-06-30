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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 30 червня – інтерактивна карта / 30.06.2020 09:55
30.06.2020 09:55
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Статистика коронавірусу за 30 червня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 30 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 30 червня травня в Україні зафіксовано 44 334 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 706 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1159 на щастя, вже одужало 19 115 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 30 червня така:

Вінницька область — 1864 випадки;
Волинська область — 2368 випадків;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 481 випадок;
Житомирська область — 1404 випадки;
Закарпатська область — 2889 випадків;
Запорізька область — 572 випадки;
Івано-Франківська область — 2395 випадків;
Кіровоградська область — 646 випадків;
м. Київ — 5037 випадків;
Київська область — 2585 випадків;
Львівська область — 5435 випадків;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 444 випадків;
Одеська область — 1698 випадків;
Полтавська область — 314 випадків;
Рівненська область — 3712 випадків;
Сумська область — 297 випадків;
Тернопільська область — 1919 випадків;
Харківська область — 2134 випадки;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 803 випадки;
Чернівецька область — 4801 випадок;
Черкаська область — 642 випадки;
Чернігівська область — 536 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 30 червня 2020 року до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 30 червня 2020 року у світі зафіксовано 10 302 867 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 590 тис. з них у США, понад 1 млн 368 тис. – у Бразилії, 640 тис. у Росії, понад 566 тис.— в Індії)

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Понад 5 млн. 235 тис. осіб уже одужали. Втім, 505 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
30.06.2020 09:55



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