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ICTV / Ранок / Що садити у липні 2020: список овочів і трав / 29.06.2020 17:10
29.06.2020 17:10
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Що садити у липні 2020: список овочів і трав


Не знаєш, що посадити у липні? Це не проблема! Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти. Ми дізналися, яке насіння добре зійде саме в цьому місяці.

У середині літа дачники не лише збирають врожай, але й роблять повторні посіви на городі. Які культури є сенс саджати в цей час – читай у матеріалі.

Що садити у липні

Зелень, таку як кріп, огіркова трава, листовий та кресс-салат, петрушка, цибуля-порей, а також руккола.

Дайкон – якщо посіяти його в липні, то коренеплід чудово зберігатиметься аж до весни.

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Капуста. Але в цю пору варто вибирати лише ранньостиглі сорти, інакше овоч просто не встигне достигнути. Сіяти потрібно одразу у відкритий ґрунт, попередньо замочивши насіння у слабкому розчині марганцівки.

Редис – перед посівом треба проростити насіння протягом кількох днів. Редис чудово росте між рядами цибулі чи полуниці.

Бобові, зокрема, горох та спаржева квасоля. Для посадки в липні бажано обирати кущові сорти – саме вони дадуть найкращий врожай.

капуста фото

Морква – у другій половині літа можна сіяти навіть моркву. Завдяки цьому, ти матимеш можливість отримати ніжні коренеплоди у вересні-жовтні. Втім, для тривалого зберігання вони не призначені, тож достатньо буде однієї грядки.

Буряк для скорочення термінів визрівання бажано саджати через розсаду. Як і у випадку з морквою, такі плоди зберігатимуться недовго.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати поле для посіву.

Фото: Pixabay

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Теги: корисні поради
29.06.2020 17:10



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