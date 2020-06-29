Що садити у липні 2020: список овочів і трав

Не знаєш, що посадити у липні? Це не проблема! Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти. Ми дізналися, яке насіння добре зійде саме в цьому місяці.
У середині літа дачники не лише збирають врожай, але й роблять повторні посіви на городі. Які культури є сенс саджати в цей час – читай у матеріалі.
Що садити у липні
Зелень, таку як кріп, огіркова трава, листовий та кресс-салат, петрушка, цибуля-порей, а також руккола.
Дайкон – якщо посіяти його в липні, то коренеплід чудово зберігатиметься аж до весни.Також по темі: Корисні властивості редису: чому треба їсти цей яскравий коренеплід Краще за будь-які вітаміни! Корисні властивості петрушки Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви
Капуста. Але в цю пору варто вибирати лише ранньостиглі сорти, інакше овоч просто не встигне достигнути. Сіяти потрібно одразу у відкритий ґрунт, попередньо замочивши насіння у слабкому розчині марганцівки.
Редис – перед посівом треба проростити насіння протягом кількох днів. Редис чудово росте між рядами цибулі чи полуниці.
Бобові, зокрема, горох та спаржева квасоля. Для посадки в липні бажано обирати кущові сорти – саме вони дадуть найкращий врожай.
Морква – у другій половині літа можна сіяти навіть моркву. Завдяки цьому, ти матимеш можливість отримати ніжні коренеплоди у вересні-жовтні. Втім, для тривалого зберігання вони не призначені, тож достатньо буде однієї грядки.
Буряк для скорочення термінів визрівання бажано саджати через розсаду. Як і у випадку з морквою, такі плоди зберігатимуться недовго.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати поле для посіву.
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