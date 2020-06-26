Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 26 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 26 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 26 червня травня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1109 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1086 на щастя, вже одужало 18 299 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 26 червня така:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 26 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 611 062 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 422 тис. з них у США, понад 1 млн 228 тис. – у Бразилії, 613 тис. у Росії, понад 490 тис.— в Індії)

Понад 4 млн. 839 тис. осіб уже одужали. Втім, 489 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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