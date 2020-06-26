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ICTV / Ранок / Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 26 червня – інтерактивна карта / 26.06.2020 10:26
26.06.2020 10:26
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Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 26 червня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 26 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 26 червня травня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 1109 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1086 на щастя, вже одужало 18 299 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 26 червня така:

Вінницька область — 1788 випадків;
Волинська область — 2096 випадків;
Дніпропетровська область — 1081 випадок;
Донецька область — 412 випадків;
Житомирська область — 1366 випадків;
Закарпатська область — 2547 випадків;
Запорізька область — 561 випадок;
Івано-Франківська область — 2217 випадків;
Кіровоградська область — 640 випадків;
м. Київ — 4726 випадків;
Київська область — 2419 випадків;
Львівська область — 4836 випадків;
Луганська область — 76 випадків;
Миколаївська область — 384 випадки;
Одеська область — 1529 випадків;
Полтавська область — 304 випадки;
Рівненська область — 3364 випадки;
Сумська область — 284 випадки;
Тернопільська область — 1857 випадків;
Харківська область — 1993 випадки;
Херсонська область — 190 випадків;
Хмельницька область — 724 випадки;
Чернівецька область — 4582 випадки;
Черкаська область — 627 випадків;
Чернігівська область — 514 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 26 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 611 062 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 422 тис. з них у США, понад 1 млн 228 тис. – у Бразилії, 613 тис. у Росії, понад 490 тис.— в Індії)

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Понад 4 млн. 839 тис. осіб уже одужали. Втім, 489 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
26.06.2020 10:26



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