Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 25 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 25 червня травня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 994 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1067 на щастя, вже одужало 17 758 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 25 червня така:

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

м. Київ — 4613 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 25 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 430 334 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 381 тис. з них у США, понад 1 млн 188 тис. – у Бразилії, 606 тис. у Росії, понад 473 тис.— в Індії)

Понад 4 млн. 746 тис. осіб уже одужали. Втім, 482 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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