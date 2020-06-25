Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 25 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 25 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 25 червня травня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 994 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1067 на щастя, вже одужало 17 758 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 25 червня така:
- Вінницька область — 1753 випадки;
- Волинська область — 2024 випадки;
- Дніпропетровська область — 1069 випадків;
- Донецька область — 399 випадків;
- Житомирська область — 1337 випадків;
- Закарпатська область — 2454 випадки;
- Запорізька область — 561 випадок;
- Івано-Франківська область — 2171 випадок;
- Кіровоградська область — 636 випадків;
- м. Київ — 4613 випадків;
- Київська область — 2373 випадки;
- Львівська область — 4627 випадків;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 377 випадків;
- Одеська область — 1465 випадків;
- Полтавська область — 301 випадок;
- Рівненська область — 3248 випадків;
- Сумська область — 277 випадків;
- Тернопільська область — 1815 випадків;
- Харківська область — 1947 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 645 випадків;
- Чернівецька область — 4531 випадок;
- Черкаська область — 616 випадків;
- Чернігівська область — 506 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 25 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 430 334 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 381 тис. з них у США, понад 1 млн 188 тис. – у Бразилії, 606 тис. у Росії, понад 473 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 4 млн. 746 тис. осіб уже одужали. Втім, 482 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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