Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону

Які сукні будуть популярними влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші модні тренди, і готовий про все тобі розповісти.

То що носити влітку, аби відчувати себе королевою стилю? Читай у матеріалі.

Модні сукні на літо 2020

Сукні в білизняному стилі

Давно хочеш купити вбрання в білизняному стилі, але сумніваєшся? Час настав!

Сукня-нічна сорочка, сукня-комбінація – це саме те, що треба, аби бути на піку моди цього літа.

Дівчата люблять їх за мінімалізм, провокаційність та відчуття релаксу, яке вони створюють.

Спробуй, можливо і тобі сподобається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAPSULAЖенская ОдеждаОбувь (@kapsula.shop) 14 Май 2019 в 10:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от одежда обувь от производителя (@alisa_brend_lux) 18 Май 2020 в 11:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILA MILANNO (@mila_milanno) 20 Сен 2019 в 1:18 PDT

Сукня з бабусіної скрині

Такі сукні колись носила твоя бабуся, а може і прабабуся.

А сьогодні вони знову повертаються в моду.

Мереживні комірці, рукави-ліхтарики та інші атрибути минулого століття зроблять твою сукню ультрамодною.

Тож маєш нагоду відчути себе романтичною героїнею старого кіно 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда (@beverly_hills__) 13 Май 2020 в 11:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Little Women Atelier (@littlewomenatelier) 12 Мар 2019 в 12:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Знаходжу для тебе (@lasto4kas) 18 Май 2020 в 7:34 PDT

Тропічні мотиви

Тропічний принт стане справжнім хітом літа 2020. Дивовижні птахи та квіти зроблять із тебе справжню екзотичну красуню.

Вони стануть вдалою альтернативою стандартним квітковим орнаментам у новому сезоні.

Тож навіть якщо через карантин поїхати у відпустку поки не вийде, не засмучуйся – створити відпочинкову атмосферу ти завжди можеш власноруч.

А яскрава сукня з тропічним принтом тобі в цьому допоможе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БУТИК ОДЕЖДЫ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ (@rose.gold.showroom) 15 Июн 2019 в 11:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БУТИК ОДЕЖДЫ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ (@rose.gold.showroom) 4 Июл 2018 в 3:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dilya (@minidilyara) 22 Июл 2018 в 7:05 PDT

Мереживо на кожен день

Мереживо – це ніжно, жіночно та вишукано. А цього літа – ще й дуже модно. Причому, сукні з ажурної тканини тепер можна вдягати не лише на свята, але й щодня.

От тільки перевагу радимо надавати мереживу з натуральних матеріалів – бавовни або льону.

Вони не лише стильно виглядатимуть, але й будуть приємними до тіла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от жіночий одяг (@stylish_woman_clothing) 19 Май 2020 в 6:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IT’S ME STUDIO (@its.me.studio) 18 Май 2020 в 9:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Брендовая Одежда НСК (@showroom.sarafan.style) 19 Май 2020 в 6:54 PDT

Сукня-тістечко

Цього літа на модному олімпі опинились пишні повітряні сукні, які нагадують тістечко з кремом.

З одного боку, такі моделі виглядають дещо інфантильно.

Але з іншого – вони здатні перетворити тебе на справжню принцесу з чарівною казки. А іноді цього так хочеться 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maison en Fleur by Asta (@maison_en_fleur) 10 Сен 2019 в 11:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЛАТЬЯ МОСКВА ОДЕЖДА (@olla__la_) 17 Май 2020 в 10:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @wow.look.cool 18 Май 2020 в 12:56 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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