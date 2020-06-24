Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону

Які сукні будуть популярними влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші модні тренди, і готовий про все тобі розповісти.
То що носити влітку, аби відчувати себе королевою стилю? Читай у матеріалі.
Модні сукні на літо 2020
Сукні в білизняному стилі
Давно хочеш купити вбрання в білизняному стилі, але сумніваєшся? Час настав!
Сукня-нічна сорочка, сукня-комбінація – це саме те, що треба, аби бути на піку моди цього літа.
Дівчата люблять їх за мінімалізм, провокаційність та відчуття релаксу, яке вони створюють.
Спробуй, можливо і тобі сподобається.
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Сукня з бабусіної скрині
Такі сукні колись носила твоя бабуся, а може і прабабуся.
А сьогодні вони знову повертаються в моду.
Мереживні комірці, рукави-ліхтарики та інші атрибути минулого століття зроблять твою сукню ультрамодною.
Тож маєш нагоду відчути себе романтичною героїнею старого кіно 🙂
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Тропічні мотиви
Тропічний принт стане справжнім хітом літа 2020. Дивовижні птахи та квіти зроблять із тебе справжню екзотичну красуню.
Вони стануть вдалою альтернативою стандартним квітковим орнаментам у новому сезоні.Також по темі: Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа
Тож навіть якщо через карантин поїхати у відпустку поки не вийде, не засмучуйся – створити відпочинкову атмосферу ти завжди можеш власноруч.
А яскрава сукня з тропічним принтом тобі в цьому допоможе.
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Мереживо на кожен день
Мереживо – це ніжно, жіночно та вишукано. А цього літа – ще й дуже модно. Причому, сукні з ажурної тканини тепер можна вдягати не лише на свята, але й щодня.
От тільки перевагу радимо надавати мереживу з натуральних матеріалів – бавовни або льону.
Вони не лише стильно виглядатимуть, але й будуть приємними до тіла.
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Сукня-тістечко
Цього літа на модному олімпі опинились пишні повітряні сукні, які нагадують тістечко з кремом.
З одного боку, такі моделі виглядають дещо інфантильно.
Але з іншого – вони здатні перетворити тебе на справжню принцесу з чарівною казки. А іноді цього так хочеться 🙂
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на літо 2020.
Фото: Pixabay