Статистика коронавірусу за 24 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 24 червня травня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 940 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1051, на щастя, вже одужало 17 409 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 24 червня така:
Волинська область — 1955 випадків;
Дніпропетровська область — 1060 випадків;
Донецька область — 376 випадків;
Житомирська область — 1304 випадки;
Закарпатська область — 2369 випадків;
Запорізька область — 559 випадків;
Івано-Франківська область — 2124 випадки;
Кіровоградська область — 634 випадки;
м. Київ — 4528 випадків;
Київська область — 2332 випадки;
Львівська область — 4423 випадки;
Луганська область — 75 випадків;
Миколаївська область — 368 випадків;
Одеська область — 1370 випадків;
Полтавська область — 300 випадків;
Рівненська область — 3164 випадки;
Сумська область — 272 випадки;
Тернопільська область — 1786 випадків;
Харківська область — 1891 випадок;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 627 випадків;
Чернівецька область — 4478 випадків;
Черкаська область — 614 випадків;
Чернігівська область — 494 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 24 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 264 569 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 347 тис. з них у США, понад 1 млн 145 тис. – у Бразилії, 598 тис. у Росії, понад 456 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 4 млн. 630 тис. осіб уже одужали. Втім, 477 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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