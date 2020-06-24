Статистика коронавірусу за 24 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 24 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 24 червня травня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 940 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1051, на щастя, вже одужало 17 409 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 24 червня така:

Вінницька область — 1723 випадки;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадки;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадки;

Кіровоградська область — 634 випадки;

м. Київ — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадки;

Львівська область — 4423 випадки;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадки;

Сумська область — 272 випадки;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 24 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 264 569 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 347 тис. з них у США, понад 1 млн 145 тис. – у Бразилії, 598 тис. у Росії, понад 456 тис.— в Індії)

Понад 4 млн. 630 тис. осіб уже одужали. Втім, 477 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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