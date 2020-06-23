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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 23 червня – інтерактивна карта / 23.06.2020 10:00
23.06.2020 10:00
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Статистика коронавірусу за 23 червня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 23 червня травня в Україні зафіксовано 38 074 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 833 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1035, на щастя, вже одужало 16 956 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:

Вінницька область — 1690 випадків;
Волинська область — 1894 випадки;
Дніпропетровська область — 1049 випадків;
Донецька область — 368 випадків;
Житомирська область — 1295 випадків;
Закарпатська область — 2291 випадок;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2091 випадок;
Кіровоградська область — 631 випадок;
м. Київ — 4429 випадків;
Київська область — 2285 випадків;
Львівська область — 4220 випадків;
Луганська область — 73 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1333 випадки;
Полтавська область — 296 випадків;
Рівненська область — 3038 випадків;
Сумська область — 263 випадки;
Тернопільська область — 1744 випадки;
Харківська область — 1844 випадки;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4419 випадків;
Черкаська область — 605 випадків;
Чернігівська область — 485 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 23 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 100 090 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 312 тис. з них у США, понад 1 млн 106 тис. – у Бразилії, 591 тис. у Росії, понад 440 тис.— в Індії)

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Понад 4 млн. 527 тис. осіб уже одужали. Втім, 472 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
23.06.2020 10:00



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