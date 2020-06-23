Статистика коронавірусу за 23 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 23 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 23 червня травня в Україні зафіксовано 38 074 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано 833 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1035, на щастя, вже одужало 16 956 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:

Вінницька область — 1690 випадків; Волинська область — 1894 випадки; Дніпропетровська область — 1049 випадків; Донецька область — 368 випадків; Житомирська область — 1295 випадків; Закарпатська область — 2291 випадок; Запорізька область — 555 випадків; Івано-Франківська область — 2091 випадок; Кіровоградська область — 631 випадок; м. Київ — 4429 випадків; Київська область — 2285 випадків; Львівська область — 4220 випадків; Луганська область — 73 випадки; Миколаївська область — 366 випадків; Одеська область — 1333 випадки; Полтавська область — 296 випадків; Рівненська область — 3038 випадків; Сумська область — 263 випадки; Тернопільська область — 1744 випадки; Харківська область — 1844 випадки; Херсонська область — 188 випадків; Хмельницька область — 622 випадки; Чернівецька область — 4419 випадків; Черкаська область — 605 випадків; Чернігівська область — 485 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 23 червня 2020 року до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 23 червня 2020 року у світі зафіксовано 9 100 090 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 312 тис. з них у США, понад 1 млн 106 тис. – у Бразилії, 591 тис. у Росії, понад 440 тис.— в Індії)

Понад 4 млн. 527 тис. осіб уже одужали. Втім, 472 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.