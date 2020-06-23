Де безпечно відпочити в Києві: повний гід по локаціях ВДНГ

Куди піти в Києві під час карантину? Так, щоб і цікаво, і безпечно? На щастя, є активності, непідвладні навіть пандемії коронавірусу. Наприклад, сезонний парк розваг Літо на ВДНГ. Саме тому ми підготували детальний гід по його локаціям.

Організатори запевняють: відпочивати там безпечно. Оскільки дозвільні паркові зони працюють із дотриманням соціальної дистанції й відповідно до рекомендацій ВООЗ і МОЗ.

Чим зайнятися на ВДНГ – гід по локаціях

Фентезі-парк Живі дракони і чарівні дерева

Де: Просто неба, ліворуч від центрального павільйону

Графік роботи: щодня 10:00-20:00

Квитки: від 120 грн, у наявності є дитячі та сімейні абонементи

Дітям до 2-х років — безкоштовно

Масштабна виставка драконів зайняла собою цілий парк в одному зі скверів ВДНГ.

Тут представлено понад 23 анімовані дракони з казкових історій, стародавніх міфів, фантастичних книг, фільмів та відеоігор.

Експонати інтерактивні: розмір міфічних чудовиськ від двох до чотирьох метрів, все вони гарчать і рухаються.

У парку є загадкові й добрі дракони Японії, урочисті дракони Китаю і грізні дракони зі Східної та Західної Європи.

Велопрокат і прокат самокатів

Де: Центральний вхід ВДНГ

Графік роботи: будні 10:00-20:00, вихідні: 10:00-21:00

Вартість: дитячі велосипеди від 40 грн/год, дорослі велосипеди від 75 грн/год. Самокати — 75 грн/год

Один з найпопулярніших видів літнього дозвілля. Навіть при дотриманні максимальної ізоляції, прогулянка на самокаті або велосипеді — безпечна.

Для цього на території Експоцентру розроблено зручну велонавігацію, а для найактивніших створено велосипедні доріжки й веломаршрути.

У прокаті: чоловічі, жіночі, підліткові та дитячі велосипеди, комфортні міські велосипеди й круїзери, гірські байки, триколісні велосипеди для дорослих та тандеми для двох. Є звичайні самокати для початківців і електросамокати для тих, хто любить швидку і легку їзду.

Прокат електротранспорту

Де: Центральний вхід

Графік роботи: щодня 10:00-20:00

Вартість: електроскутери й мінібайки від 150 грн, електровелосипеди від 50 грн, гіроскутери від 100 грн, гіроборди від 80 грн, електросамокати від 100 грн, мінібайки від 100 грн, моноколеса від 100 грн. (Для оренди необхідно залишити заставну суму)

Електороскутери, мінібайки, електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, дитячі мінібайки й карти, електросамокати та моноколеса. Усе це можна взяти в оренду на ВДНГ.

До речі, це гарна пропозиція для тих, хто розмірковує про придбання такого для постійного користування, але для початку хотів би спробувати на ньому встояти.

Контактний зоопарк Animal Park

Де: Ліворуч від центральної алеї ВДНГ

Графік роботи: щодня 10:00-18:00

Вартість: від 85 грн, безкоштовний вхід для дітей до 3-х років та пільгових категорій

У зоопарку ВДНГ з тваринами можна не тільки поспілкуватися, але й погодувати. Корм продається тут же на вході.

Мотузковий парк SkyPark

Де: Між павільйонами №1 – №2

Графік роботи: щодня 10:00-18:00

Вартість: від 100 грн, безкоштовний вхід дітям до 3-х років та пільговим категоріям громадян

Тут можна випробувати на міцність 9 мотузкових трас різної складності, розрахованих як на дорослих відвідувачів, так і на зовсім маленьких.

Усього в парку представлено дев’ять рівнів складності, а також скалодром і мотузковий куб.

Простір сімейного відпочинку KACHELI

Де: Ліворуч від центральної алеї

Графік роботи: щодня 9:00-21:00

Вартість: від 45 грн в будні, від 50 грн у вихідні, є місячні абонементи та безкоштовний вхід для пільгових категорій громадян

Тут під відкритим небом на огородженій території зібрано гойдалки найрізноманітніших форм, розмірів та конструкцій.

Поки маленькі катаються на всіляких гойдалках або стрибають на батуті, дорослі мають можливість стежити за їхньою грою, відпочиваючи на зручних лавочках та в підвісних кріслах, розташованих у тіні.

Зони дитячих розваг KidCity і KidCity Крейзі

Де: Малі зони розваг біля павільйонів №5 і №10, KidCity Крейзі біля павільйону №11

Графік роботи: будні 10:00-18:00, вихідні 10:00-20:00

Вартість: від 60 грн

Ще дві комплексні дитячі зони ВДНГ, наповнені розвагами для дітей різного віку. Тут можна пострибати на батуті, пройти дитячий лабіринт, пограти в риболовлю, покататися на потязі чи каруселі, випробувати спортмайданчик і пострибати на джамп.

А в зоні KidCity Крейзі зовсім скоро почне працювати китайський лабіринт у вигляді кокона, який буде цікавий і дітям і дорослим. Гігантське в’язане полотно, виконане без металевих деталей, було створено вручну художницею Тошико Хоріучі Макадам. В Україні його привезуть вперше.

Eco Track

Де: Липова алея, поруч з пожежною частиною або павільйоном №27

Графік роботи: будні 12:00-20:00, понеділок – вихідний

Вартість: від 100 грн

Єдина в Україні траса зі штучним газонним покриттям для радіокерованих off-road автомоделей різного масштабу.

Трек має складну конфігурацію довжиною 200 метрів, багато трамплінів, характерних перешкод і складних ділянок. Розрахований на використання тільки електричних моделей. Локація може бути цікава цікава і дітям, і професійним спортсменам.

Лемурашник

Де: Біля павільйону №11

Графік роботи: щодня 11:00 – 20:00

Вартість квитків: будні — від 60 грн, вихідні та святкові дні — від 140 грн

Дитячий смарт-майданчик, на якому представлена ​​мережа з’єднаних між собою будиночків на деревах. Кожен має свій ігровий сюжет, а всі переходи між деревами захищені сіткою підстрахування.

Також є на майданчику і захищена від сонця і дощу смарт-зона, в якій розташовуються цікаві конструктори для дітей та їхніх батьків.

Періодично в Лемурашнику проводять майстер-класи та STEM-практики для дошкільнят.

Пейнтбол і лазертаг

Де: Павільйон №21

Графік роботи: 10:00 – 20:00 (за попереднім записом)

Вартість: від 200 грн

Пейнтбол і лазертаг сприяють командному духу, допомагають виявити й поліпшити лідерські якості, завжди позитивні та цікаві.

Грати в такі ігри можна не тільки у дорослому товаристві, а й з дітьми.

Квести

Де: Павільйон №6

Графік роботи: будні 10:00 – 19.00, вихідні 10:00 – 20:00

Вартість: від 300 грн

Розвага підійде для тих, хто не звик сидіти на місці та любить мізкувати над вирішенням складних завдань.

На ВДНГ регулярно можна пройти: пішохідні квести для всієї родини, командні квести для дітей від 6 до 12 років, а також взяти участь в оригінальних ігрових квестах.

Kitchen Garden

Де: Яблуневий сад біля павільйону №10

Графік роботи: щодня 12:00 – 22:00

Вартість: безкоштовно

Студія декоративних рослин і центр садівництва з маленьким затишним кафе в яблучному саду — одна з найбільш фотографічних локацій ВДНГ. Головна місія магазинчика — розвиток культури вирощування пряних трав на підвіконнях міських жителів.

У Kitchen Garden великий вибір пряно-ароматичних трав, розсади квіткових та овочевих культур, кімнатні рослини, сукуленти, кактуси та декоративні композиції з квітів. А також можна випити горнятко кави або склянку лимонаду.

Пікнік Сад

Де: Яблуневий сад біля павільйону №10

Графік роботи: щодня 12:00 – 22:00

Вартість: безкоштовно

Власний insta-простір ВДНГ, де є все необхідне для пікніка — від пледів і столиків під яблунями до продуктових кошиків.

До речі, тут пропагують здоровий спосіб життя, тому Пікнік Сад — зона вільна від паління, міцних алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.

Сад гамаків

Де: На початку Липової алеї в яблуневому саду

Графік роботи: щодня з 14:00 до останнього гостя

Вартість: безкоштовно

Вдале місце для тих, хто шукає тишу та спокій. Тут можна провести час наодинці з природою, собою чи цікавою книгою. А можна влаштувати посиденьки з друзями або романтичне побачення в гамаках.

Ближче до вечора в саду проводять концерти та кінопокази просто неба.

Поляна ВДНГ

Де: Липова алея за Садом гамаку

Час роботи: понеділок — четвер з 12:00 до 00:00, п’ятниця-неділя — з 12:00 до 02:00

Цього літа всі головні розваги — просто неба. Тут планують проводити кінопокази, приймати діджеїв з усієї України, а також пропонувати інші активності. Організатори обіцяють, що всі заходи проводитимуться з дотриманням соціальної дистанції й відповідно до норм ВООЗ і МОЗ.

Зони BBQ

Де: По всій території ВДНГ

Графік роботи: 10:00-23:00 (за попереднім бронюванням)

Вартість: від 700 грн

Тут можна зібратися веселою компанією, приготувати шашлик або навпаки — влаштувати вегетаріанський пікнік. Приладдя що може знадобиться для організації — мангали, шампури та інше – у зонах вже є.

Також в окремих зонах доступні: футбольне та волейбольне поля, поле для гри в бадмінтон, фрісбі; повітряні змії, дитячі зони з аніматорами.

Фуд-зони

Де: По всій території ВДНГ

Графік роботи: щодня з 9:00

На ВДНГ є літні майданчики; точки з овочами-гриль й шашликом та свіжою випічкою на Липовій алеї; кіоски з популярною парковою їжею (хот-догами, картоплею фрі, вафлями з найрізноманітнішими начинками, напоями та морозивом) по всій території парку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома на карантині.

Фото: Прес-служба ВДНГ

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