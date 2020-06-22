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ICTV / Ранок / Модні імена: як назвати дитину у 2020 році / 22.06.2020 17:33
22.06.2020 17:33
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Модні імена: як назвати дитину у 2020 році


Які імена найпопулярніші у 2020 році? Якщо ти чекаєш на поповнення в родині, то точно ставиш собі питання – як назвати малюка.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список найбільш модних імен для хлопчиків та дівчат. Читай та обирай, яке тобі до вподоби.

Як назвати дитину у 2020 році ТОП модних імен

Як назвати дівчинку в 2020 році – модні імена

малюк фото

  • Анастасія
  • Марія
  • Софія
  • Вероніка
  • Вікторія
  • Соломія
  • Ангеліна
  • Злата
  • Анна
  • Єва

Як назвати хлопчика у 2020 році – модні імена

малюк

  • Артем
  • Олександр
  • Максим
  • Дмитро
  • Матвій
  • Назар
  • Богдан
  • Марк
  • Владислав
  • Михайло
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Як назвати дитину в 2020 році – оригінальні імена

Якщо хочеться дати сину або доньці більш оригінальне ім’я, можна звернути увагу на такі варіанти.

Оригінальні імена для дівчаток

Сіма, Василина, Заріна, Агнія, Камілла, Амелія, Летиція, Стефанія, Шарлотта, Карла.

Оригінальні імена для хлопчиків

Ерік, Ернест, Лукас, Роберт, Герман, Едвард, Андріан, Клім, Домінік, Патрік.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар вагітності по місяцях.

Фото: Unsplash

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Теги: імена
22.06.2020 17:33



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