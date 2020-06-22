Статистика коронавірусу за 22 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 22 червня травня в Україні зафіксовано 37 241 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 681 новий випадок.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1012, на щастя, вже одужало 16 642 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:
Волинська область — 1852 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1270 випадків;
Закарпатська область — 2188 випадків;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2056 випадків;
Кіровоградська область — 627 випадків;
м. Київ — 4368 випадків;
Київська область — 2236 випадків;
Львівська область — 3980 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1304 випадки;
Полтавська область — 293 випадки;
Рівненська область — 2963 випадки;
Сумська область — 258 випадків;
Тернопільська область — 1728 випадків;
Харківська область — 1811 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4357 випадків;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 480 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 22 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 952 428 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 280 тис. з них у США, понад 1 млн 83 тис. – у Бразилії, 583 тис. у Росії, понад 425 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 4 млн. 434 тис. осіб уже одужали. Втім, 468 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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