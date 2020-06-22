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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 22 червня – інтерактивна карта / 22.06.2020 10:00
22.06.2020 10:00
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Статистика коронавірусу за 22 червня – інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 22 червня травня в Україні зафіксовано 37 241 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 681 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1012, на щастя, вже одужало 16 642 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:

Вінницька область — 1660 випадків;
Волинська область — 1852 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1270 випадків;
Закарпатська область — 2188 випадків;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2056 випадків;
Кіровоградська область — 627 випадків;
м. Київ — 4368 випадків;
Київська область — 2236 випадків;
Львівська область — 3980 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1304 випадки;
Полтавська область — 293 випадки;
Рівненська область — 2963 випадки;
Сумська область — 258 випадків;
Тернопільська область — 1728 випадків;
Харківська область — 1811 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4357 випадків;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 480 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 952 428 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 280 тис. з них у США, понад 1 млн 83 тис. – у Бразилії, 583 тис. у Росії, понад 425 тис.— в Індії)

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Понад 4 млн. 434 тис. осіб уже одужали. Втім, 468 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
22.06.2020 10:00



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