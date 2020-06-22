Статистика коронавірусу за 22 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 22 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 22 червня травня в Україні зафіксовано 37 241 лабораторно підтверджений випадкок коронавірусу. За добу було зафіксовано 681 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1012, на щастя, вже одужало 16 642 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:

Вінницька область — 1660 випадків;

Волинська область — 1852 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1270 випадків;

Закарпатська область — 2188 випадків;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2056 випадків;

Кіровоградська область — 627 випадків;

м. Київ — 4368 випадків;

Київська область — 2236 випадків;

Львівська область — 3980 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1304 випадки;

Полтавська область — 293 випадки;

Рівненська область — 2963 випадки;

Сумська область — 258 випадків;

Тернопільська область — 1728 випадків;

Харківська область — 1811 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4357 випадків;

Черкаська область — 603 випадки;

Чернігівська область — 480 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 22 червня 2020 року до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 22 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 952 428 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 280 тис. з них у США, понад 1 млн 83 тис. – у Бразилії, 583 тис. у Росії, понад 425 тис.— в Індії)

Понад 4 млн. 434 тис. осіб уже одужали. Втім, 468 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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