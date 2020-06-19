Привітання з днем медичного працівника у віршах та прозі

Як привітати лікаря чи медсестру з професійним святом, яке відмічають 16 червня? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з Днем медика 2020 у віршах та прозі.
Привітання з днем медика в прозі
Ви запорука нашого здоров’я, низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання, і це найголовніше. Від усієї душі бажаємо вам здоров’я, щастя та безхмарного неба. З професійним святом вас!
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Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.
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Всіх медичних працівників вітаю з професійним святом! Бажаю чистої і стерильної життєвої дороги, міцного імунітету від усіх негараздів, загартованої сили духу, міцного здоров’я, перемог і просування на професійному шляху. Радості вам, розвитку, нових вражень, добра і достатку!
Привітання з днем медичного працівника у віршах
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправна чарівниця.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
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Ви життя рятуєте,
Зуби нам пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі,сто років,
Ще людям служити!
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Привітання з днем медика медсестрам
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!
Привітання з днем медика колегам
Дорогі колеги! Прийміть мої вітання в День медичного працівника. Бути лікарем – це дійсно ваше покликання, ви допомагаєте своїм пацієнтам зберегти найцінніше – здоров’я та довголіття. Будьте впевнені, що люди вам завжди вдячні! Так тримати! Зі святом!
Короткі привітання з днем медика
Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживемо!
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Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем Батька.