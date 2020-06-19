Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 19 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 19 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 19 червня травня в Україні зафіксовано 34 984 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 921 новий випадок.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 985, на щастя, вже одужало 16 033 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 19 червня така:
Волинська область — 1673 випадки;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 350 випадків;
Житомирська область — 1201 випадок;
Закарпатська область — 1960 випадків;
Запорізька область — 547 випадків;
Івано-Франківська область — 1940 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4176 випадків;
Київська область — 2142 випадки;
Львівська область — 3540 випадків;
Луганська область — 71 випадок;
Миколаївська область — 338 випадків;
Одеська область — 1200 випадків;
Полтавська область — 289 випадків;
Рівненська область — 2693 випадки;
Сумська область — 246 випадків;
Тернопільська область — 1605 випадків;
Харківська область — 1744 випадки;
Херсонська область — 185 випадків;
Хмельницька область — 608 випадків;
Чернівецька область — 4211 випадків;
Черкаська область — 585 випадків;
Чернігівська область — 459 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1 192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 19 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 491 673 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 191 тис. з них у США, понад 978 тис. – у Бразилії, 560 тис. у Росії, понад 380 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 4 млн. осіб уже одужали. Втім, 454 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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