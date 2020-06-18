Новий антирекорд: статистика коронавірусу за 18 червня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 18 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 18 червня травня в Україні зафіксовано 34 063 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 829 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 966, на щастя, вже одужало 15 447 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 18 червня така:
Волинська область — 1610 випадків;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 349 випадків;
Житомирська область — 1154 випадки;
Закарпатська область — 1882 випадки;
Запорізька область — 541 випадок;
Івано-Франківська область — 1893 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4084 випадки;
Київська область — 2119 випадків;
Львівська область — 3398 випадків;
Луганська область — 68 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1188 випадків;
Полтавська область — 287 випадок;
Рівненська область — 2572 випадки;
Сумська область — 236 випадків;
Тернопільська область — 1542 випадки;
Харківська область — 1707 випадків;
Херсонська область — 184 випадки;
Хмельницька область — 587 випадків;
Чернівецька область — 4135 випадків;
Черкаська область — 568 випадків;
Чернігівська область — 448 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 18 червня 2020 року до Центру надійшло 1 101 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 75 574 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 18 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 351 427 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 163 тис. з них у США, понад 955 тис. – у Бразилії, 552 тис. у Росії, понад 366 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 4 млн. осіб уже одужали. Втім, 449 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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