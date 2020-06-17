Що подивитись влітку: добірка фільмів із літнім настроєм

Які фільми подивитися влітку 2019 року? Звісно ж, романтичні, сповнені незабутніми подорожами, неймовірними пригодами та літнім настроєм.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих фільмів, які варто подивитися цього літа.

Вікі Крістіна Барселона

Рейтинг IMDB: 7,1

Режисер: Вуді Аллен

Фільм Вікі Крістіна Барселона – творіння скандального, але ну дуже талановитого режисера Вуді Аллена.

Тут є все, що треба для ідеального літнього фільму: і заплутана романтична історія, і справжні іспанські пристрасті, і харизматичні актори, і мальовничі краєвиди фантастичної Барселони.

Стрічка підкупає своїм зірковим складом. У ролях – гарячий іспанський мачо Хав’єр Бардем, пристрасна Пенелопа Крус і красуні Скарлетт Йоханссон та Ребекка Голл.

Фільм Вікі Крістіна Барселона заслужено зібрав цілу купу нагород.

Тут і Золотий глобус, і премія Гойя, і навіть Оскар, який отримала Пенелопа Крус за кращу жіночу роль другого плану.

Тож нудно точно не буде! Ця історія запам’ятається тобі надовго.

Прянощі та пристрасті

Рейтинг IMDB: 7,3

Режисер: Лассе Халльстрем

Стрічка Прянощі та пристрасті, здається, наскрізь просякнута пряним ароматом індійських спецій та колоритом Провансу.

Це красива і добра історія про родину емігрантів з Індії, яких доля закинула в невеличке містечко на півдні Франції.

Саме тут вони відкривають маленький сімейний ресторан індійської кухні.

От тільки власниця ресторану навпроти, мадам Мелорі (Хелен Міррен), не збирається мириться з таким сусідством без бою.

Продюсерами стрічки виступили Стівен Спілберг та Опра Вінфрі.

А Хелен Міррен за роль норовливої хазяйки ресторану отримала Золотий глобус.

Фільм Прянощі та пристрасті можна сміливо назвати казкою для дорослих. Але хто сказав, що казки це погано? 🙂

Мистецтво мандрувати

Рейтинг IMDB: 6,4

Режисер: Томас Вілан

Мистецтво мандрувати – кіно для тих, хто мріє про подорожі, але ніяк не може на них наважитись.

Єднання з природою, небезпечні пригоди та безмежна свобода – ти знайдеш у цьому фільмі все.

Після розчарування в коханні герой стрічки Мистецтво мандрувати – 19-річний Коннор – вирішує вирушити в подорож.

Адже який сенс сидіти і страждати, якщо можна лікувати рани, мандруючи маловідомими куточками планети?

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Подорож Коннора і його друзів пролягатиме через Нікарагуа, Колумбію, Перу, Панаму та Болівію.

На їхньому шляху зустрічатимуться і покинуті міста, і небезпечні джунглі, і вражаючі краєвиди.

Тож якщо хочеш за півтори години побачити ледь не півсвіту – сміливо вмикай цей фільм. І надихайся ідеями для власної відпустки 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати влітку.

Фото: IMDB

Аліна Литвиненко

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