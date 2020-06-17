Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 червня травня в Україні зафіксовано 33 234 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 758 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 943, на щастя, вже одужало 14 943 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 16 червня така:

Вінницька область — 1500 випадків; Волинська область — 1554 випадки; Дніпропетровська область — 1012 випадків; Донецька область — 338 випадків; Житомирська область — 1147 випадків; Закарпатська область — 1808 випадків; Запорізька область — 538 випадків; Івано-Франківська область — 1849 випадків; Кіровоградська область — 592 випадки; м. Київ — 4026 випадків; Київська область — 2078 випадків; Львівська область — 3227 випадків; Луганська область — 66 випадків; Миколаївська область — 323 випадки; Одеська область — 1158 випадків; Полтавська область — 281 випадок; Рівненська область — 2499 випадок; Сумська область — 230 випадків; Тернопільська область — 1510 випадків; Харківська область — 1652 випадки; Херсонська область — 183 випадки; Хмельницька область — 577 випадків; Чернівецька область — 4082 випадки; Черкаська область — 564 випадки; Чернігівська область — 440 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1 136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 653 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 175 482 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 923 тис. – у Бразилії, 544 тис. у Росії, понад 354 тис.— в Індії)

Понад 3 млн. 956 тис. осіб уже одужали. Втім, 443 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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