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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 червня / 17.06.2020 10:05
17.06.2020 10:05
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 червня травня в Україні зафіксовано 33 234 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 758 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 943, на щастя, вже одужало 14 943 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 16 червня така:

Вінницька область — 1500 випадків;
Волинська область — 1554 випадки;
Дніпропетровська область — 1012 випадків;
Донецька область — 338 випадків;
Житомирська область — 1147 випадків;
Закарпатська область — 1808 випадків;
Запорізька область — 538 випадків;
Івано-Франківська область — 1849 випадків;
Кіровоградська область — 592 випадки;
м. Київ — 4026 випадків;
Київська область — 2078 випадків;
Львівська область — 3227 випадків;
Луганська область — 66 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1158 випадків;
Полтавська область — 281 випадок;
Рівненська область — 2499 випадок;
Сумська область — 230 випадків;
Тернопільська область — 1510 випадків;
Харківська область — 1652 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 577 випадків;
Чернівецька область — 4082 випадки;
Черкаська область — 564 випадки;
Чернігівська область — 440 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1 136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 653 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 175 482 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 923 тис. – у Бразилії, 544 тис. у Росії, понад 354 тис.— в Індії)

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Понад 3 млн. 956 тис. осіб уже одужали. Втім, 443 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
17.06.2020 10:05



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