Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль

Що робити, якщо болить зуб? Звісно ж, якомога швидше звертатися до стоматолога. Але іноді бувають ситуації, коли відвідати стоматологічну клініку немає можливості.

Саме тому Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку способів, які допоможуть тимчасово вгамувати зубний біль і без паніки дочекатися свого візиту до лікаря.

Як зменшити зубний біль

Холодний компрес

Ефективним засобом для полегшення зубного болю є холодний компрес.

Для цього приклади до щоки змочений у крижаній воді рушник чи обгорнуті тканиною продукти з морозилки, або просто розсмокчи шматочок льоду.

А от теплі компреси робити не варто – вони могуть лише нашкодити.

Тепло сприяє посиленню запалення і розширюють судини, а отже – від такого «лікування» стане тільки гірше.

Солона вода

Якщо болить зуб, можна прополоскати ротову порожнину солоною водою.

Вона має потужні дезінфікуючі властивості, тому допомагає не лише вгамувати біль, але й призупинити розвиток запалення.

Крім того, це допоможе позбутися дрібних шматочків їжі, які застрягають між зубами та часом провокують сильний біль.

Аби зробити розчин для полоскання, розчини неповну чайну ложку солі у склянці теплої води.

Ефирні олії

Полегшити стан при сильному зубному болю допоможуть і ефірні олії. Особливо дієвими є олія гвоздики та м’ятні краплі.

Вони допомагають зменшити запалення та чинять потужну знеболювальну дію.

Тож змочи ватний диск ефірною олією, приклади до хворого зуба та потримай кілька хвилин.

І головне – навіть коли біль зменшиться, не затягуй візит до лікаря. Адже здоров’ям краще не ризикувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без пігулок.

Аліна Литвиненко

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