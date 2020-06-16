Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 16 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 16 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 16 червня травня в Україні зафіксовано 32 476 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 666 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 912, на щастя, вже одужало 14 528 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 16 червня така:

Вінницька область — 1455 випадків;

Волинська область — 1499 випадків;

Дніпропетровська область — 1004 випадки;

Донецька область — 338 випадків;

Житомирська область — 1101 випадок;

Закарпатська область — 1726 випадків;

Запорізька область — 531 випадок;

Івано-Франківська область — 1809 випадків;

Кіровоградська область — 590 випадків;

м. Київ — 3985 випадків;

Київська область — 2049 випадків;

Львівська область — 3072 випадки;

Луганська область — 60 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1133 випадки;

Полтавська область — 279 випадків;

Рівненська область — 2473 випадки;

Сумська область — 228 випадків;

Тернопільська область — 1483 випадки;

Харківська область — 1595 випадків;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 560 випадків;

Чернівецька область — 4013 випадків;

Черкаська область — 562 випадки;

Чернігівська область — 427 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 035 364 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 888 тис. – у Бразилії, 536 тис. у Росії, понад 343 тис.— в Індії)

Понад 3 млн. 872 тис. осіб уже одужали. Втім, 436 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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