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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 16 червня / 16.06.2020 10:01
16.06.2020 10:01
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 16 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 16 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 16 червня травня в Україні зафіксовано 32 476 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 666 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 912, на щастя, вже одужало 14 528 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 16 червня така:

Вінницька область — 1455 випадків;
Волинська область — 1499 випадків;
Дніпропетровська область — 1004 випадки;
Донецька область — 338 випадків;
Житомирська область — 1101 випадок;
Закарпатська область — 1726 випадків;
Запорізька область — 531 випадок;
Івано-Франківська область — 1809 випадків;
Кіровоградська область — 590 випадків;
м. Київ — 3985 випадків;
Київська область — 2049 випадків;
Львівська область — 3072 випадки;
Луганська область — 60 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1133 випадки;
Полтавська область — 279 випадків;
Рівненська область — 2473 випадки;
Сумська область — 228 випадків;
Тернопільська область — 1483 випадки;
Харківська область — 1595 випадків;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 560 випадків;
Чернівецька область — 4013 випадків;
Черкаська область — 562 випадки;
Чернігівська область — 427 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 16 червня 2020 року у світі зафіксовано 8 035 364 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 888 тис. – у Бразилії, 536 тис. у Росії, понад 343 тис.— в Індії)

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Понад 3 млн. 872 тис. осіб уже одужали. Втім, 436 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
16.06.2020 10:01



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