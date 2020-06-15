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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 15 червня / 15.06.2020 10:07
15.06.2020 10:07
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 15 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 15 червня травня в Україні зафіксовано 31 810 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 656 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 901, на щастя, вже одужало 14 253 особи.

Статистика по областях станом на ранок 15 червня така:

Вінницька область — 1423 випадки;
Волинська область — 1438 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 334 випадки;
Житомирська область — 1087 випадків;
Закарпатська область — 1680 випадків;
Запорізька область — 529 випадків;
Івано-Франківська область — 1766 випадків;
Кіровоградська область — 586 випадків;
м. Київ — 3957 випадків;
Київська область — 2024 випадки;
Львівська область — 2933 випадки;
Луганська область — 57 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1117 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2369 випадків;
Сумська область — 227 випадків;
Тернопільська область — 1467 випадків;
Харківська область — 1542 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 559 випадків;
Чернівецька область — 3959 випадків;
Черкаська область — 552 випадки;
Чернігівська область — 424 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 914 866 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 867 тис. – у Бразилії, 528 тис. у Росії, понад 332 тис.— в Індії)

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Понад 3 млн. 778 тис. осіб уже одужали. Втім, 433 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
15.06.2020 10:07



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