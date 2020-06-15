Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 15 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 15 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 15 червня травня в Україні зафіксовано 31 810 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 656 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 901, на щастя, вже одужало 14 253 особи.

Статистика по областях станом на ранок 15 червня така:

Вінницька область — 1423 випадки;

Волинська область — 1438 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 1087 випадків;

Закарпатська область — 1680 випадків;

Запорізька область — 529 випадків;

Івано-Франківська область — 1766 випадків;

Кіровоградська область — 586 випадків;

м. Київ — 3957 випадків;

Київська область — 2024 випадки;

Львівська область — 2933 випадки;

Луганська область — 57 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1117 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2369 випадків;

Сумська область — 227 випадків;

Тернопільська область — 1467 випадків;

Харківська область — 1542 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 559 випадків;

Чернівецька область — 3959 випадків;

Черкаська область — 552 випадки;

Чернігівська область — 424 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 15 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 914 866 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 867 тис. – у Бразилії, 528 тис. у Росії, понад 332 тис.— в Індії)

Понад 3 млн. 778 тис. осіб уже одужали. Втім, 433 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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