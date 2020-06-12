Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 12 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 12 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 12 червня травня в Україні зафіксовано 29753 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 683 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 870, на щастя, вже одужало 13567 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 12 червня така:
Вінницька область — 1317 випадків;
Волинська область — 1313 випадків;
Дніпропетровська область — 983 випадки;
Донецька область — 279 випадків;
Житомирська область — 1013 випадків;
Закарпатська область — 1506 випадків;
Запорізька область — 515 випадків;
Івано-Франківська область — 1669 випадків;
Кіровоградська область — 568 випадків;
м. Київ — 3766 випадків;
Київська область — 1931 випадок;
Львівська область — 2526 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 316 випадків;
Одеська область — 1065 випадків;
Полтавська область — 277 випадків;
Рівненська область — 2231 випадок;
Сумська область — 204 випадки;
Тернопільська область — 1372 випадки;
Харківська область — 1426 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 529 випадків;
Чернівецька область — 3831 випадок;
Черкаська область — 517 випадків;
Чернігівська область — 366 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 12 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 514 559 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 802 тис. – у Бразилії, 501 тис. у Росії, понад 297 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 3 млн. 540 тис. осіб уже одужали. Втім, 421 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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