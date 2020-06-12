Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 12 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 12 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 12 червня травня в Україні зафіксовано 29753 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 683 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 870, на щастя, вже одужало 13567 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 12 червня така:

Вінницька область — 1317 випадків;

Волинська область — 1313 випадків;

Дніпропетровська область — 983 випадки;

Донецька область — 279 випадків;

Житомирська область — 1013 випадків;

Закарпатська область — 1506 випадків;

Запорізька область — 515 випадків;

Івано-Франківська область — 1669 випадків;

Кіровоградська область — 568 випадків;

м. Київ — 3766 випадків;

Київська область — 1931 випадок;

Львівська область — 2526 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 316 випадків;

Одеська область — 1065 випадків;

Полтавська область — 277 випадків;

Рівненська область — 2231 випадок;

Сумська область — 204 випадки;

Тернопільська область — 1372 випадки;

Харківська область — 1426 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 529 випадків;

Чернівецька область — 3831 випадок;

Черкаська область — 517 випадків;

Чернігівська область — 366 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 12 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 514 559 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 802 тис. – у Бразилії, 501 тис. у Росії, понад 297 тис.— в Індії)

Понад 3 млн. 540 тис. осіб уже одужали. Втім, 421 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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