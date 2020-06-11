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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 11 червня / 11.06.2020 10:33
11.06.2020 10:33
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 11 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 11 червня травня в Україні зафіксовано 29070 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 689 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 854, на щастя, вже одужало 13141 особа.

Статистика по областях станом на ранок 11 червня така:

Вінницька область — 1236 випадків;
Волинська область — 1266 випадків;
Дніпропетровська область — 981 випадок;
Донецька область — 269 випадків;
Житомирська область — 992 випадки;
Закарпатська область — 1471 випадок;
Запорізька область — 510 випадків;
Івано-Франківська область — 1649 випадків;
Кіровоградська область — 563 випадки;
м. Київ — 3671 випадок;
Київська область — 1919 випадків;
Львівська область — 2414 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 311 випадків;
Одеська область — 1045 випадків;
Полтавська область — 276 випадків;
Рівненська область — 2175 випадків;
Сумська область — 203 випадки;
Тернопільська область — 1349 випадків;
Харківська область — 1374 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 523 випадки;
Чернівецька область — 3793 випадки;
Черкаська область — 506 випадків;
Чернігівська область — 341 випадок.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 360 239 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 772 тис. – у Бразилії, 493 тис. у Росії, понад 291 тис.— у Великій Британії)

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Понад 3 млн. 454 тис. осіб уже одужали. Втім, 416 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
11.06.2020 10:33



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