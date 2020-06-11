Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 11 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 11 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 11 червня травня в Україні зафіксовано 29070 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 689 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 854, на щастя, вже одужало 13141 особа.

Статистика по областях станом на ранок 11 червня така:

Вінницька область — 1236 випадків;

Волинська область — 1266 випадків;

Дніпропетровська область — 981 випадок;

Донецька область — 269 випадків;

Житомирська область — 992 випадки;

Закарпатська область — 1471 випадок;

Запорізька область — 510 випадків;

Івано-Франківська область — 1649 випадків;

Кіровоградська область — 563 випадки;

м. Київ — 3671 випадок;

Київська область — 1919 випадків;

Львівська область — 2414 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 311 випадків;

Одеська область — 1045 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2175 випадків;

Сумська область — 203 випадки;

Тернопільська область — 1349 випадків;

Харківська область — 1374 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 523 випадки;

Чернівецька область — 3793 випадки;

Черкаська область — 506 випадків;

Чернігівська область — 341 випадок.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 11 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 360 239 випадків захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони з них у США, понад 772 тис. – у Бразилії, 493 тис. у Росії, понад 291 тис.— у Великій Британії)

Понад 3 млн. 454 тис. осіб уже одужали. Втім, 416 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.