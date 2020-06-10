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ICTV / Ранок / Як приготувати спаржу: найкращі страви / 10.06.2020 11:50
10.06.2020 11:50
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Як приготувати спаржу: найкращі страви


Смачні та корисні страви з аспарагусу – що приготувати зі спаржі.

Спаржа, або ж аспарагус – ще досить незвичний продукт для українців. Вона має делікатний смак і тонкий аромат, а ще містить цілу купу корисних для здоров’я речовин.

Що приготувати зі спаржі, аби по максимум розкрити її смакові якості? Читай і занотовуй.

Види аспарагуса

Існує 3 різновиди спаржі: зелена, біла і фіолетова.

Зелена спаржа найбільш поширена, тому що її врожай збирають цілорічно. Її їдять як приготованим, так і у сирому вигляді. Навіть після термічної обробки зелена спаржа залишається хрусткою та пружною.

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Біла спаржа – це сезонний овоч, який збирають з середини березня по червень, тож якщо хочеш приготувати саме її – варто поспішити. Біла спаржа має більш делікатний смак, ніж зелена.

Фіолетова спаржа – це досить рідкісний різновид. Для нього характерний пікантний, дещо гіркуватий смак. Під час термічної обробки фіолетовий колір зникає і перетворюється на зелений.

Страви зі спаржі

Варена спаржа

аспарагус фото

Найпростіший спосіб приготувати спаржу на гарнір – просто її зварити.

Інгредієнти:

  • Спаржа – 500 г.
  • Оливкова олія, лимонний сік, сіль за смаком

Приготування:

1. Промий спаржу і відріж по 1,5 см знизу – ця частина тверда і непридатна до вживання.

2. Почисть побіги картоплечисткою, поклади в підсолену воду і вари протягом 5-10 хвилин під кришкою. Зауваж, що спаржа має бути повністю покрита водою.

3. Після 5 хвилин варки проколи спаржу виделкою. Якщо вона ще тверда – залиш варитися ще на 3-5 хвилин.

4. Дістань аспарагус із води, полий оливковою олією та лимонним соком і подавай як гарнір до риби чи м’яса.

Крем-суп зі спаржі

аспарагус фото

Інгредієнти:

  • Спаржа – 1 кг;
  • Цибуля – 2 шт.;
  • Курячий бульйон – 1,4 л.
  • Вершкове масло – 50 гр.
  • Вершки – 70 г.
  • Сік одного лимона – 1 шт.
  • Сіль, перець, сушений тим’ян – за смаком.

Приготування:

1. Добре промий спаржу і наріж на шматочки. Почисть і наріж цибулю.

2. Обсмаж цибулю на вершковому маслі до м’якості, додати аспарагус і готуй ще 5 хвилин. Після цього влий бульйон і вари 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додай сіль та спеції.

3. Перебий суп блендером, влий вершки і лимонний сік.

4. Прикрась і подавай.

Салат з аспарагусом і полуницею

аспарагус фото

Інгредієнти:

  • Полуниця – 300 г.
  • Спаржа – 200 г.
  • Мікрогрін або рукола – 60 г.
  • Оливкова олія – 40 г.
  • Гранатовий бальзамічний оцет – 20 г.
  • Прованські трави – 0,5 ч.л.

Приготування:

1. Поклади аспарагус у розігріту пароварку і готуй протягом 7 хвилин.

2. Наріж полуницю і спаржу, додай мікрогрін, заправ оливковою олією і гранатовим оцтом.

3. Посип прованськими травами – і одразу подавай до столу.

Бургер зі спаржею

аспарагус фото

  • Курятина – 300 г.
  • Булочки – 2 шт.
  • Спаржа – 2 шт.
  • Твердий сир – 40г
  • Томатна паста – 1 ст.л.
  • Оливкова олія – 1 ст.л.
  • Чорний перець – 1 щіпка
  • Сіль – 1 щіпка.

Приготування:

1. Стебла спаржі розріж уздовж на половинки та обсмаж на оливковій олії.

2. Додай у фарш томатну пасту, сіль, перець і нарізаний кубиками сир, ретельно перемішай.

3. Сформуй бургерні котлети та обсмаж їх з обох сторін по 5 хвилин.

4. Розріз булочки навпіл, всередині поклади котлети і спаржу. І одразу ж подавай до столу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості спаржі.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: корисні поради, рецепти
10.06.2020 11:50



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