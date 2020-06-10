Посівний календар садівника і городника на червень 2020

Місячний посівний календар садівника і городника на червень допоможе тобі зрозуміти, що і в які дні варто саджати. А коли краще просто відпочити.
Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і хороший врожай тобі запезбечений.
Посівний календар на червень 2020
Сприятливі дні: 1–4, 7–8, 11–13, 17–18, 27–29 червня.
Несприятливі дні: 5, 10, 16, 20-22, 24, 26, 30 червня
1 червня: у цей день варто зайнятися висадкою цибулі та картоплі.
2 червня: сьогодні рекомендовано саджати дерева та кустарники, також можна займатися їх обрізкою.
3 червня: День ідеально підходить для висаджування будь-якого виду рослин, а також заготовки лікувальних трав.
4 червня: Сьогодні бажано замочити насіння, яке будеш садити. День сприятливий для висадки коренеплодів, а також гарбуза і цибулі.
7 червня: Вдалий день для висадки часнику та коренеплодів.
8 червня: Сій овочі для зимового зберігання, зокрема коренеплоди і картопля, а також злаки, бобові та дерева. У цей день також бажано позбутися сорняків.
11–13 червня: Займися висадкою помідорів, огірків та плодових кустарників. Полив у ці дні має бути помірним, тож важливо не переборщити.Також по темі: Що садити у червні 2020: список овочів Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону
17 червня: Сьогодні можна висаджувати практично всі садово-городні культури. А от від пересадки в цей день краще відмовитись.
18 червня: Займися висадкою чагарників і плодових дерев.
27 червня: Вдалий день для висадки полуниці, малини, смородини та інших ягід.
28–29 червня: Дні підходять для посадки коренеплодів та зелені, а також капусти і кімнатних квітів.
Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на червень 2020 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати в саду чи на городі.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на червень.
Фото: Pixabay