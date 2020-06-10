Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Посівний календар садівника і городника на червень 2020 / 10.06.2020 15:52
10.06.2020 15:52
Поділитися

Посівний календар садівника і городника на червень 2020


Місячний посівний календар садівника і городника на червень допоможе тобі зрозуміти, що і в які дні варто саджати. А коли краще просто відпочити.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і хороший врожай тобі запезбечений.

Посівний календар на червень 2020

Сприятливі дні: 1–4, 7–8, 11–13, 17–18, 27–29 червня.

Несприятливі дні: 5, 10, 16, 20-22, 24, 26, 30 червня

1 червня: у цей день варто зайнятися висадкою цибулі та картоплі.

2 червня: сьогодні рекомендовано саджати дерева та кустарники, також можна займатися їх обрізкою.

3 червня: День ідеально підходить для висаджування будь-якого виду рослин, а також заготовки лікувальних трав.

4 червня: Сьогодні бажано замочити насіння, яке будеш садити. День сприятливий для висадки коренеплодів, а також гарбуза і цибулі.

7 червня: Вдалий день для висадки часнику та коренеплодів.

8 червня: Сій овочі для зимового зберігання, зокрема коренеплоди і картопля, а також злаки, бобові та дерева. У цей день також бажано позбутися сорняків.

11–13 червня: Займися висадкою помідорів, огірків та плодових кустарників. Полив у ці дні має бути помірним, тож важливо не переборщити.

Також по темі: Що садити у червні 2020: список овочів Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону

17 червня: Сьогодні можна висаджувати практично всі садово-городні культури. А от від пересадки в цей день краще відмовитись.

18 червня: Займися висадкою чагарників і плодових дерев.

27 червня: Вдалий день для висадки полуниці, малини, смородини та інших ягід.

28–29 червня: Дні підходять для посадки коренеплодів та зелені, а також капусти і кімнатних квітів.

Посівний календар на червень 2020

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на червень 2020 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати в саду чи на городі.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на червень.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, посівний календар
10.06.2020 15:52



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати