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ICTV / Ранок / Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація / 10.06.2020 10:43
10.06.2020 10:43
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Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація


Модні тренди літа 2020 допоможуть тобі підкреслити свою жіночність і загадковість, та ще й із легким відтінком сексуальності.

Що буде актуальним у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП головних модних тенденцій, які мають бути у твоєму гардеробі цього літа.

Модні тенденції літа 2020

Комбінезон

Комбінезони впевнено прописалися на модному олімпі – і не збираються його залишати.

Причому, цього літа ти можеш вибрати будь-яку модель на свій смак.

Ефектно виглядатиме і мінімалістичний джинсовий комбінезон, і романтичний із воланами та рюшами, і об’ємний з широким поясом… Вибір лише за тобою.

 

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Бахрома

Бахрома – фаворит літнього сезону 2020.

Цей незвичайний елемент декору існує для того, щоб підкреслити твою індивідуальність.

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Бахрома здатна перетворити навіть строгий офісний лук на легкий і безтурботний.

Причому, вона доречно виглядатиме і на сукнях, і на блузах, і на сумочках.

 

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Тропічний принт

Через пандемію коронавірусу полетіти до пальмового раю цього літа навряд чи вийде. Втім, нічого не заважає створити його власноруч.

Наприклад, примірявши одяг із яскравим і сонячним тропічним принтом.

Пальмове листя, екзотичні квіти, папуги та фламінго – це має бути в гардеробі кожної модної красуні.

 

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Прозорі сукні

Прозорі сукні розбурхуюють фантазію чоловічої статі – у такому вбранні ти точно не залишишся непоміченою!

Такі моделі виглядають ну дуже провокаційно, тому підійдуть лише для дівчат, які не бояться бути в центрі уваги.

Це – про тебе? Тоді сміливо обирай прозору сукню!

 

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Публикация от ХОЛОDДизайнерская одежда (@holod.tm)

 

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Публикация от ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ |КРАСНОДАР (@tuta_shop_krd)

 

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Публикация от Peony Moscow Женская Одежда (@postmeridiem_brand)

Ультраміні

Кілька останніх сезонів модниці надавали перевагу романтичним сукням нижче коліна.

Втім, цього літа мода на міні – повертається.

Ультракороткі сукні, шорти та спідниці знову будуть у тренді. Тож саме час починати готувати ніжки до літа 🙂

 

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Публикация от FASHION DOLLS (@fashion_dolls_official)

 

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Публикация от Женская одежда “Твой стиль”

 

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Публикация от ♡︎Одяг Луцьк♡︎ (@clothing_store_lutsk)

(@innes_shopping)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні кольори 2020.

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди
10.06.2020 10:43



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