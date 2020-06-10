Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 10 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 10 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 10 червня травня в Україні зафіксовано 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 525 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 833, на щастя, вже одужало 12769 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 10 червня така:

Вінницька область — 1192 випадки;

Волинська область — 1214 випадків;

Дніпропетровська область — 973 випадки;

Донецька область — 246 випадків;

Житомирська область — 973 випадки;

Закарпатська область — 1448 випадків;

Запорізька область — 502 випадки;

Івано-Франківська область — 1622 випадки;

Кіровоградська область — 562 випадки;

м. Київ — 3580 випадків;

Київська область — 1865 випадків;

Львівська область — 2289 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1028 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2122 випадки;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1313 випадків;

Харківська область — 1338 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 520 випадків;

Чернівецька область — 3757 випадків;

Черкаська область — 501 випадок;

Чернігівська область — 320 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 10 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 240 085 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 979 тис. із них у США, понад 739 тис. – у Бразилії, 484 тис. у Росії, понад 290 тис.— у Великій Британії)

Понад 3 млн. 272 тис. осіб уже одужали. Втім, 411тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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