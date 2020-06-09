Як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки

Як обрати смачну та стиглу полуницю без нітратів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради та лайфхаки.
- На прилавках ринків і магазинів уже з’явилася полуниця. Але не поспішай її купувати просто зараз!
Перші ягоди зазвичай містять надмірну кількість шкідливих хімікатів. Та й коштує вона поки що недешево – продавці просять від 70 до 110 гривень за кілограм.
Тож аби насолодитися справді смачною та корисною полуничкою – почекай хоча б тиждень: високий сезон полуниці в Україні починається наприкінці травня.
- Якщо хочеш придбати справді смачну та полуницю – вирушай не в супермаркет, а на ринок.
Зазвичай там хороший вибір, і продається в основному товар вітчизняного виробництва.
- Обирай пружні, не подавлені ягоди зі свіжими зеленими хвостиками.
У такій полуниці найкраще зберігається вітамін С та інші корисні речовини.
- Зверни увагу на аромат ягоди.
Натуральна стигла полуниця має яскраво виражений приємний запах. Якщо ж ягода не пахне – висока ймовірність того, що її виростили на хімії.Також по темі: Корисні властивості яблук: що потрібно знати 5 способов создать клубничное настроение Яркий летний суп, который спасет мир
- Перед покупкою спробуй ягоду на смак.
Якщо вона має металевий присмак – у жодному разі не купуй. Адже це означає, що в ній міститься забагато нітратів.
- Не намагайся придбати найбільшу полуницю. Адже велика – ще не означає, що смачна.
Часто крупні ягоди містять забагато води і добрив. Тож краще обирати полуничку середнього або дрібного розміру – зазвичай вона солодша та ароматніша.
Але не забувай, що існують різні сорти полуниці, і кожному з них свій властивий свій розмір.
- Звертай увагу не лише на колір та аромат полуниці, але й на насіння, що знаходяться на її поверхні.
Якщо воно випукле – швидше за все, ягода ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблене – полуниця повністю стигла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості полуниці
Аліна Литвиненко