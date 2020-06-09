Магнітні бурі у червні 2020 – календар небезпечних дат

Червень 2020 року обіцяє бути спокійним у плані геомагнітних коливань. У цьому місяці українці відчують лише дві магнітні бурі.

Коли саме вони плануються і як можуть вплинути на наше здоров’я? Читай нижче.

Календар магнітних бур на червень 2020

На початку літа на нас чекає лише дві магнітні бурі. Втім, метеозалежним людям розслаблятися не варто, адже вони можуть негативно позначитися на самопочутті.

8 червня – середня магнітна буря.

9 червня – сильна магнітні бурі.

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Коливання магнітного поля Землі чинять негативний вплив на організм. Особливо страждають метеозалежні люди.

Під час магнітних бур вони можуть відчувати такі симптоми.

Головний біль, головокружіння.

Нервова напруженість, перепади настрою.

Підвищення артеріального тиску.

Безсоння

В’ялість, апатія, зменшення працездатності

Біль у суглобах

Як пережити магнітну бурю

З розумінням стався до потреби організму в релаксі. Намагайся не перевантажувати себе важкою фізичною роботою,.

Уникай стресів та нервових ситуацій.

Випивай мінімум 1,5 літри чистої води на день.

Заміни солодкі, солоні та жирні страви в раціоні на овочі та фрукти.

Не пий алкоголь та солодкі газовані напої.

Частіше провітрюй кімнату, вийди на прогулянку до парку чи скверу.

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