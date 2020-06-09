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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 9 червня / 09.06.2020 10:15
09.06.2020 10:15
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 9 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 9 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 9 червня травня в Україні зафіксовано 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 394 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 810, на щастя, вже одужало 12412 особи.

Статистика по областях станом на ранок 9 червня така:

Вінницька область — 1175 випадків;
Волинська область — 1113 випадків;
Дніпропетровська область — 971 випадок;
Донецька область — 235 випадків;
Житомирська область — 935 випадків;
Закарпатська область — 1425 випадків;
Запорізька область — 499 випадків;
Івано-Франківська область — 1602 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
м. Київ — 3523 випадки;
Київська область — 1836 випадків;
Львівська область — 2211 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1010 випадків;
Полтавська область — 274 випадки;
Рівненська область — 2094 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1305 випадків;
Харківська область — 1305 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 518 випадків;
Чернівецька область — 3729 випадків;
Черкаська область — 490 випадків;
Чернігівська область — 304 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 9 червня 2020 року до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66166 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 9 червня 2020 року у світі зафіксовано 7 121 126 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 961 тис. із них у США, понад 707 тис. – у Бразилії, 476 тис. у Росії, понад 288 тис.— у Великій Британії)

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Понад 3 млн. 294 тис. осіб уже одужали. Втім, 406 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
09.06.2020 10:15



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