Трійця 2020: найкращі вітання у віршах, прозі та картинках

Теплі та радісні вітання з Трійцею українською мовою у прозі, віршах і листівках, які піднімуть настрій твоїм рідним.
7 червня 2020 року православні віряни відзначають одне з найбільших релігійних свят – День Святої Трійці.
Це свято є знаковим, оскільки саме на Зелені свята на апостолів зійшов вогонь Святого Духа, і вони почали проповідувати християнство різними мовами світу. Саме тому Трійцю вважають днем створення християнської церкви.
Не забудь привітати своїх рідних і друзів із цим святом!
Найкращі привітання з Трійцею 2020
Вітання з Трійцею в прозі
Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.
***
Прийшла Трійця, свято надій, таємного кохання і беззастережної віри. Нехай летять ваші бажання в захмарні висоти, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і щастя.
***
Вітаю зі святом Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб печалі і негаразди розсіялися, поступившись місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і злагоди!Також по темі: Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки
***
Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.
***
Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в найкраще.
Вітання з Трійцею у віршах
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
***
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Ми із правіку любов’ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м’ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять довкола і діти, і внуки,
А з ними – козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатертині – батькові руки,
А мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В Зелену неділю, неначе в соборах –
Довкола любові вкраїнська рідня.
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із зеленими Вас святами.
Короткі смс-вітання з Трійцею
На Трійцю любові бажаємо,
Здоров’я міцного навік!
І довго жити лиха не знавши,
І продовжуючи брати розбіг!
***
Всі домівки наші в зелені купаються,
Бо Зелені свята до нас наближаються.
Всіх вітаю щиро й хочу побажати
У душі вам миру й Божої благодаті!
***
Нехай Господь допомагає вам
Здоров’ям і добром,
Не буде місця нехай гріхам,
Затишним буде дім!
***
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
***
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Мира нашій Україні!
Трійця 2020 – картинки і листівки з Зеленими святами
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження у прозі.
Фото: Pixabay