Панічні атаки: чому вони виникають і що робити

Чому саме під час карантину у людей виникають панічні атаки? Психологиня проекту психологічної та емоційної підримки Mindly Оксана Садовнікова дала практичні поради, якщо це з вами сталося.

Причиною появи панічних атак є стрес, а враховуючи те, що самоізоляція також є стресом для більшості населення, випадки таких атак дійсно стали збільшуватися.

Також причинами такої реакції організму можуть бути: хвороба, критичні ситуації та навіть обмеження, пов`язані з самоізоляцією.

Панічні атаки не є панічним розладом, і протягом життя вони можуть проявлятися у 30% населення, – говорить психологиня.

Симптоми панічної атаки

Які симптоми та як розпізнати, що у людини почалась панічна атака:

відчуття сильного страху, який виникає неочікувано і дуже швидко досягає свого піку;

прискорене серцебиття,

підвищене потовиділення,

оніміння шкіри, частин тіла,

страх смерті.

Панічна атака: що робити

Психологиня проекту Mindly Оксана Садовнікова, розповіла, що необхідно робити, якщо у вас панічна атака.

Найважливіше при панічних атаках – пам’ятати, що це не може жодним чином заподіяти вам шкоду. Намагайтеся абстрагуватися, зайняти роль спостерігача, та просто спостерігайте, що з вами відбувається у конкретний момент, – радить фахівчиня.

Більше порад від психологині дивіться у відеоматеріалі.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Unsplash

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