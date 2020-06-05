Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону / 05.06.2020 10:51
05.06.2020 10:51
Поділитися

Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону


Які сукні будуть популярними влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші модні тренди, і готовий про все тобі розповісти.

То що носити влітку, аби відчувати себе королевою стилю? Читай у матеріалі.

Модні сукні на літо 2020

Сукні в білизняному стилі

Давно хочеш купити вбрання в білизняному стилі, але сумніваєшся? Час настав!

Сукня-нічна сорочка, сукня-комбінація – це саме те, що треба, аби бути на піку моди цього літа.

Дівчата люблять їх за мінімалізм, провокаційність та відчуття релаксу, яке вони створюють.

Спробуй, можливо і тобі сподобається.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от KAPSULAЖенская ОдеждаОбувь (@kapsula.shop)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от одежда обувь от производителя (@alisa_brend_lux)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от MILA MILANNO (@mila_milanno)

Сукня з бабусіної скрині

Такі сукні колись носила твоя бабуся, а може і прабабуся.

А сьогодні вони знову повертаються в моду.

Мереживні комірці, рукави-ліхтарики та інші атрибути минулого століття зроблять твою сукню ультрамодною.

Тож маєш нагоду відчути себе романтичною героїнею старого кіно 🙂

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Женская одежда (@beverly_hills__)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Little Women Atelier (@littlewomenatelier)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Знаходжу для тебе (@lasto4kas)

Тропічні мотиви

Тропічний принт стане справжнім хітом літа 2020. Дивовижні птахи та квіти зроблять із тебе справжню екзотичну красуню.

Вони стануть вдалою альтернативою стандартним квітковим орнаментам у новому сезоні.

Також по темі: Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа

Тож навіть якщо через карантин поїхати у відпустку поки не вийде, не засмучуйся – створити відпочинкову атмосферу ти завжди можеш власноруч.

А яскрава сукня з тропічним принтом тобі в цьому допоможе.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от БУТИК ОДЕЖДЫ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ (@rose.gold.showroom)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от БУТИК ОДЕЖДЫ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ (@rose.gold.showroom)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dilya (@minidilyara)

Мереживо на кожен день

Мереживо – це ніжно, жіночно та вишукано. А цього літа – ще й дуже модно. Причому, сукні з ажурної тканини тепер можна вдягати не лише на свята, але й щодня.

От тільки перевагу радимо надавати мереживу з натуральних матеріалів – бавовни або льону.

Вони не лише стильно виглядатимуть, але й будуть приємними до тіла.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от жіночий одяг (@stylish_woman_clothing)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IT’S ME STUDIO (@its.me.studio)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Брендовая Одежда НСК (@showroom.sarafan.style)

Сукня-тістечко

Цього літа на модному олімпі опинились пишні повітряні сукні, які нагадують тістечко з кремом.

З одного боку, такі моделі виглядають дещо інфантильно.

Але з іншого – вони здатні перетворити тебе на справжню принцесу з чарівною казки. А іноді цього так хочеться 🙂

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Maison en Fleur by Asta (@maison_en_fleur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ПЛАТЬЯ МОСКВА ОДЕЖДА (@olla__la_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @wow.look.cool

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: модні тренди, поради
05.06.2020 10:51



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати