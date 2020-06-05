Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 5 червня травня в Україні зафіксовано 25964 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 553 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 762, на щастя, вже одужало 11372 особи.

Статистика по областях станом на ранок 5 червня така:

Вінницька область — 1093 випадки;

Волинська область — 1008 випадків;

Дніпропетровська область — 960 випадків;

Донецька область — 195 випадків;

Житомирська область — 855 випадків;

Закарпатська область — 1280 випадків;

Запорізька область — 477 випадків;

Івано-Франківська область — 1507 випадків;

Кіровоградська область — 538 випадків;

м. Київ — 3292 випадки;

Київська область — 1711 випадків;

Львівська область — 1988 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 307 випадків;

Одеська область — 970 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1962 випадки;

Сумська область — 188 випадків;

Тернопільська область — 1233 випадки;

Харківська область — 1196 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 501 випадок;

Чернівецька область — 3519 випадків;

Черкаська область — 432 випадки;

Чернігівська область — 250 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 5 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 45 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 640 960 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 872 тис. із них у США, понад 614 тис. – у Бразилії, 440 тис. у Росії, понад 283 тис.— у Великій Британії)

Понад 2 млн. 873 тис. осіб уже одужали. Втім, 391 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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