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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 червня / 05.06.2020 10:14
05.06.2020 10:14
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 5 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 5 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 5 червня травня в Україні зафіксовано 25964 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 553 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 762, на щастя, вже одужало 11372 особи.

Статистика по областях станом на ранок 5 червня така:

Вінницька область — 1093 випадки;
Волинська область — 1008 випадків;
Дніпропетровська область — 960 випадків;
Донецька область — 195 випадків;
Житомирська область — 855 випадків;
Закарпатська область — 1280 випадків;
Запорізька область — 477 випадків;
Івано-Франківська область — 1507 випадків;
Кіровоградська область — 538 випадків;
м. Київ — 3292 випадки;
Київська область — 1711 випадків;
Львівська область — 1988 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 970 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1962 випадки;
Сумська область — 188 випадків;
Тернопільська область — 1233 випадки;
Харківська область — 1196 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 501 випадок;
Чернівецька область — 3519 випадків;
Черкаська область — 432 випадки;
Чернігівська область — 250 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 5 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 45 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 640 960 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 872 тис. із них у США, понад 614 тис. – у Бразилії, 440 тис. у Росії, понад 283 тис.— у Великій Британії)

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Понад 2 млн. 873 тис. осіб уже одужали. Втім, 391 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
05.06.2020 10:14



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