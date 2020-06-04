Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 4 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 4 червня травня в Україні зафіксовано 25411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 588 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 747, на щастя, вже одужало 11042 особи.
Статистика по областях станом на ранок 4 червня така:
Вінницька область — 1077 випадків;
Волинська область — 986 випадків;
Дніпропетровська область — 957 випадків;
Донецька область — 174 випадки;
Житомирська область — 833 випадки;
Закарпатська область — 1257 випадків;
Запорізька область — 469 випадків;
Івано-Франківська область — 1491 випадок;
Кіровоградська область — 526 випадків;
м. Київ — 3210 випадків;
Київська область — 1673 випадки;
Львівська область — 1915 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 933 випадки;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1905 випадків;
Сумська область — 177 випадків;
Тернопільська область — 1220 випадків;
Харківська область — 1166 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 497 випадків;
Чернівецька область — 3481 випадок;
Черкаська область — 429 випадків;
Чернігівська область — 238 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 4 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 4 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 513 301 випадок захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 851 тис. із них у США, понад 584 тис. – у Бразилії, 431 тис. у Росії, понад 281 тис.— у Великій Британії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 2 млн. 808 тис. осіб уже одужали. Втім, 386 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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