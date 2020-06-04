Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 4 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 4 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 4 червня травня в Україні зафіксовано 25411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 588 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 747, на щастя, вже одужало 11042 особи.

Статистика по областях станом на ранок 4 червня така:

Вінницька область — 1077 випадків;

Волинська область — 986 випадків;

Дніпропетровська область — 957 випадків;

Донецька область — 174 випадки;

Житомирська область — 833 випадки;

Закарпатська область — 1257 випадків;

Запорізька область — 469 випадків;

Івано-Франківська область — 1491 випадок;

Кіровоградська область — 526 випадків;

м. Київ — 3210 випадків;

Київська область — 1673 випадки;

Львівська область — 1915 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 933 випадки;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1905 випадків;

Сумська область — 177 випадків;

Тернопільська область — 1220 випадків;

Харківська область — 1166 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 497 випадків;

Чернівецька область — 3481 випадок;

Черкаська область — 429 випадків;

Чернігівська область — 238 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 4 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 4 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 513 301 випадок захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 851 тис. із них у США, понад 584 тис. – у Бразилії, 431 тис. у Росії, понад 281 тис.— у Великій Британії)

Понад 2 млн. 808 тис. осіб уже одужали. Втім, 386 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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