Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 3 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 3 червня травня в Україні зафіксовано 24823 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 483 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 735, на щастя, вже одужало 10440 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 3 червня така:

Вінницька область — 1050 випадків; Волинська область — 959 випадків; Дніпропетровська область — 950 випадків; Донецька область — 166 випадків; Житомирська область — 780 випадків; Закарпатська область — 1236 випадків; Запорізька область — 463 випадки; Івано-Франківська область — 1465 випадків; Кіровоградська область — 523 випадки; м. Київ — 3133 випадки; Київська область — 1652 випадки; Львівська область — 1830 випадків; Луганська область — 49 випадків; Миколаївська область — 295 випадків; Одеська область — 913 випадків; Полтавська область — 272 випадки; Рівненська область — 1873 випадки; Сумська область — 174 випадки; Тернопільська область — 1200 випадків; Харківська область — 1131 випадок; Херсонська область — 179 випадків; Хмельницька область — 469 випадків; Чернівецька область — 3442 випадки; Черкаська область — 416 випадків; Чернігівська область — 203 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 3 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 383 805 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 831 тис. із них у США, понад 555 тис. – у Бразилії, 423 тис. у Росії, понад 279 тис.— у Великій Британії)

Понад 2 млн. 731 тис. осіб уже одужали. Втім, 380 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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