Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 3 червня
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 3 червня травня в Україні зафіксовано 24823 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 483 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 735, на щастя, вже одужало 10440 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 3 червня така:
Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 3 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 3 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 383 805 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 831 тис. із них у США, понад 555 тис. – у Бразилії, 423 тис. у Росії, понад 279 тис.— у Великій Британії)