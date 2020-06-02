Як виглядати дорого, купуючи недорогі речі?

Як виглядати дорого, не витрачаючи багато грошей на одяг? Поради від дизайнерів.

Як навчитись витрачати гроші на одяг з розумом? Адже можна викласти велику суму, але при цьому виглядати смішно.

Ми підготували для вас 5 економічних порад, які допоможуть завжди виглядати презентабельно, навіть обираючи демократичні бренди.

Як виглядати дорого в недорогому одязі?

Принти

Запам’ятайте одне головне правило: чим дрібніший принт, тим дорожча має бути річ! Маленькі візерунки вимагають більш детальної роботи над собою.

Тому рідко зустрічаються в демократичних брендах. Також це стосується різнокольорових принтів.

“Якщо ви дуже полюбляєте принти, ми б вам радили сконцентрувати увагу на авторських принтах від брендів, вони завжди виглядать більш дорого, ніж класичні”, – коментують українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Класичний горох

Ще один принт, який візуально збагачує образ.

Класичний горох середньої форми, саме він створює ретро-образ та асоціюється з чимось красивим і якісним.

“Завжди буде гарно виглядати горохова сукня, незалежно від фасону та крою. Проте, якщо ви вже вирішили обрати для себе стиль ретро, то намагайтесь комплексно відповідати образу”, – розказують дизайнери.

Колір

Білий – це колір, який асоціюється з розкішним життям, непрактичністю, а значить – із обраністю.

Пастельні відтінки – це складні світлі відтінки, тому так цінуються.

Також окрім того, що вони виглядають дорого, їх можна поєднувати практично зі усіма кольорами.

Чорний колір – тут треба бути обачними: хоча чорний і виглядає дорого, проте лише на якісних тканинах.

Пом’яті, вигорілі, вилинялі речі для такого кольору абсолютно неприпустимі. Тому викидаємо тонкі тканини та обираємо щільні.

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Немає місця підробкам

Найбільша помилка українських модниць у тому, що вони часто хочуть знайти підробку світових брендів, проте копії виглядають завжди не презентабельно і здешевлюють образ.

“На нашу думку, нічого не може бути гіршим за підробку! Сьогодні в Україні є безліч дизайнерів, які роблять економічні речі, вони виглядають стильними та трендовими і нічим не гірші за одяг від світових кутюр’є. У таких речах ви будете виглядати оригінально та уникнете штампів”, – діляться українські дизайнери.

Неохайний вигляд

Найбільша проблема – це не слідкувати за одягом.

“Нитки, м’ятий вигляд, “катишки”, вигоріла тканина – все це вам не на користь. Намагайтесь якомога частіше проводити ревізію свого гардеробу та знешкоджувати недоліки. Для цього ми радимо обирати лише натуральні тканини, адже вони, на відміну від синтетики, набагато довше зберігають красивий зовнішній вигляд”, – розказують Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Речі не за розміром

Дуже часто дівчата купляють річ не свого розміру, вони виглядають погано, незалежно від ціни!

“Якщо ви вже купили таку річ, то це не означає, що треба назавжди покласти її на полицю шафи – понесіть її до швачки та підкоригуйте по своїм параметрам”, – говорять Вікторія Богдан і Олександра Морік.

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Ольга Коломоєць

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