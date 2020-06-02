Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 червня / 02.06.2020 10:21
02.06.2020 10:21
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 червня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 2 червня травня в Україні зафіксовано 24340 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 328 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 727, на щастя, вже одужало 10078 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 2 червня така:

Вінницька область — 1029 випадків;
Волинська область — 942 випадки;
Дніпропетровська область — 943 випадки;
Донецька область — 164 випадки;
Житомирська область — 776 випадків;
Закарпатська область — 1216 випадків;
Запорізька область — 450 випадків;
Івано-Франківська область — 1442 випадки;
Кіровоградська область — 516 випадків;
м. Київ — 3071 випадок;
Київська область — 1623 випадки;
Львівська область — 1734 випадки;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 271 випадок;
Рівненська область — 1823 випадки;
Сумська область — 173 випадки;
Тернопільська область — 1180 випадків;
Харківська область — 1105 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 458 випадків;
Чернівецька область — 3410 випадків;
Черкаська область — 411 випадків;
Чернігівська область — 188 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 2 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 273 402 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 811 тис. із них у США, понад 526 тис. – у Бразилії, 414 тис. у Росії, понад 277 тис.— у Великій Британії)

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Понад 2 млн. 697 тис. осіб уже одужали. Втім, 375 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
02.06.2020 10:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати