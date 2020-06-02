Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 2 червня травня в Україні зафіксовано 24340 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 328 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 727, на щастя, вже одужало 10078 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 2 червня така:
Волинська область — 942 випадки;
Дніпропетровська область — 943 випадки;
Донецька область — 164 випадки;
Житомирська область — 776 випадків;
Закарпатська область — 1216 випадків;
Запорізька область — 450 випадків;
Івано-Франківська область — 1442 випадки;
Кіровоградська область — 516 випадків;
м. Київ — 3071 випадок;
Київська область — 1623 випадки;
Львівська область — 1734 випадки;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 271 випадок;
Рівненська область — 1823 випадки;
Сумська область — 173 випадки;
Тернопільська область — 1180 випадків;
Харківська область — 1105 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 458 випадків;
Чернівецька область — 3410 випадків;
Черкаська область — 411 випадків;
Чернігівська область — 188 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 2 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 2 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 273 402 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 811 тис. із них у США, понад 526 тис. – у Бразилії, 414 тис. у Росії, понад 277 тис.— у Великій Британії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 2 млн. 697 тис. осіб уже одужали. Втім, 375 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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