Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 2 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 2 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 2 червня травня в Україні зафіксовано 24340 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 328 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 727, на щастя, вже одужало 10078 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 2 червня така:

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

м. Київ — 3071 випадок;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Чернівецька область — 3410 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Чернігівська область — 188 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 2 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 2 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 273 402 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 811 тис. із них у США, понад 526 тис. – у Бразилії, 414 тис. у Росії, понад 277 тис.— у Великій Британії)

Понад 2 млн. 697 тис. осіб уже одужали. Втім, 375 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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