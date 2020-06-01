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ICTV / Ранок / Солодка черешня: корисні властивості ягоди / 01.06.2020 20:36
01.06.2020 20:36
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Солодка черешня: корисні властивості ягоди


Які корисні властивості має черешня? Зараз якраз активно почали продавати ці ягоди, і, якщо ти ще вагаєшся, чи варто піддаватися спокусі, тоді читай нижче.

Корисні властивості черешні

Сезон черешні: коли купляти?

Черешня – найсолодша зі всіх червоних ягід, вона надасть тобі енергії і збагатить організм вітамінами. Сезон черешні наступає з кінця травня і триває по липень.

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Тому зараз спокійно можеш її купувати і навіть не думати. Але обов’язково перевіряй, щоб не підсунули гнилий продукт.

Корисні властивості черешні

  • Черешня зміцнює імунітет.
  • Містить велику кількість заліза, яке допомагає побороти анемію.
  • Містить вітамін С, який дозволяє чинити опір застудам.
  • Багата на вітамін В та каротин.
  • Збільшує стресостійкість, адже діє як заспокійливий засіб.
  • Черешню добре їсти тим, у кого хворі нирки.
  • Черешня допомагає схуднути, але це не означає, що тепер тобі треба робити черешневу дієту 🙂 Просто скористайся моментом та смакуй черешнею в сезон.

А ще з черешні можна робити маску для обличчя та рук. Для цього тобі треба просто змастити м’якоттю частини тіла, залишити на 15-20 хвилин і змити теплою водою. Така маска добре очищає та зволожує шкіру.

Однак попри безліч корисних властивостей, черешня має й свої мінуси, тобто протипоказання. На жаль, черешню не можна їсти тим, у кого цукровий діабет або гастрит із підвищеною кислотністю шлунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про корисні властивості полуниці.

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Теги: Здоров'я, корисні поради
01.06.2020 20:36



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