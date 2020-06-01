Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви

Що приготувати з полуниці? Ранок у Великому Місті зробив добірку рецептів простих та оригінальних страв із соковитої літньої ягоди. Полуничний суп, оригінальний салат із полуницею та смачний сирний десерт точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Смачного!

Полуничний суп з морозивом

Інгредієнти:

Полуниця – 300 грамів.

Цукор – 120 грамів.

Йогурт або вершки 20% – 75 мл.

Сік одного лайму – 30 мл.

Вода – 50 мл.

Морозиво – 50 грамів.

М’ята – кілька гілочок.

Приготування:

Ретельно помий полуницю. Склади в чашу блендера всі компоненти окрім морозива та м’яти, та перебий у пюре.

Постав у холодильний на 2 години. Подавай, прикрасивши кулькою морозива та листочками м’яти.

Салат з курячим філе та полуницею

Інгредієнти:

Салатна зелень (шпінат, рукола або салат) – 1 пучок.

Полуниця – 150 грамів.

Куряче філе – 250 грамів.

Горіхи (грецькі або кеш’ю) – 30 грамів.

Бальзамічний оцет, оливкова олія.

Сіль перець – за смаком.

Приготування:

Куряче філе наріж на середні шматочки та обсмаж сковорідці. Полуницю поріж шматочками.

На тарілку виклади добре промиту зелень, зверху розклади курку та полуницю.

Злегка полий оливковою олією та збризни бальзамічним оцтом.

Посип горіхами, сіллю та перцем за смаком. Перемішувати салат не варто.

Сирний десерт із полуницею

Інгредієнти:

Сир кисломолочний – 200 грамів.

Полуниця – 200 грамів.

Цукор – 5-6 столових ложкок.

Молоко – 2-3 столові ложки.

Ванільний цукор – за смаком.

М’ята – 1 гілочка.

Приготування:

В чашу блендера або міксера поклади сир, молоко, половину цукру та ванілін, і перебий до стану пасти.

Окремо подрібни 150 грамів полуниці з цукром. Решту полуниці поріж на шматочки.

У склянки виклади десерт шарами, наприклад, полуничне пюре – сирна маса – полуничне пюре – сирна маса – шматочки полуниці.

Прикрась свіжою м’ятою та подавай. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати полуницю.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.