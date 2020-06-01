Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 1 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 1 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 1 червня травня в Україні зафіксовано 24012 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 340 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 718, на щастя, вже одужало 9690 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 1 червня така:
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 1 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 170 556 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 790 тис. із них у США, понад 514 тис. – у Бразилії, 405 тис. у Росії, понад 276 тис.— у Великій Британії, понад 239 – в Іспанії, і понад 232 тис. в Італії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 2 млн. 642 тис. осіб уже одужали. Втім, 372 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
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