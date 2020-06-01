Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 1 червня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 1 червня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 1 червня травня в Україні зафіксовано 24012 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 340 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 718, на щастя, вже одужало 9690 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 1 червня така:

Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадки;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадки;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

м. Київ — 3043 випадки;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадки;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадки;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 1 червня 2020 року у світі зафіксовано 6 170 556 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 790 тис. із них у США, понад 514 тис. – у Бразилії, 405 тис. у Росії, понад 276 тис.— у Великій Британії, понад 239 – в Іспанії, і понад 232 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 642 тис. осіб уже одужали. Втім, 372 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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