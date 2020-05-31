Модні кольори волосся 2020: які відтінки зараз у тренді

Збираєшся пофарбувати волосся? Ми розкажемо, які кольори зараз у моді. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найбільш трендових відтінків 2020 року, із якими ти виглядатимеш максимально стильно.
Модні кольори волосся 2020
Рожевий блонд
Один із наймодніших відтінків літа 2020 – рожевий блонд.
Він виглядає яскраво, стильно та неординарно.
Те, що треба, аби підкреслити свою індивідуальність і не загубитися в натовпі.
Цей пікантний тренд створила нью-йоркська дизайнерка Тамара Діфеліче. Вона запевняє: такий колір підходить до всіх відтінків шкіри.
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Стигла вишня
Хочеш яскравих змін, але не готова до рожевого блонду?
Надай перевагу соковитому кольору стиглої вишні, який буде знову популярним у новому сезоні.Також по темі: Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора Как правильно ухаживать за волосами: советы стилиста-парикмахера
Втім, зауваж: такий відтінок більше підходить світлошкірим жінкам, а от більш смуглим дизайнери радять обрати інший колір волосся із нашого списку.
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Золотисто-рудий
Сонця багато не буває! Тож якщо хочеш створити справді сонячний і теплий образ – сміливо обирай золотисто-рудий колір волосся.
Цей відтінок виглядає природньо і красиво переливається на сонці яскравими золотими бліками. Так, наче сонечко ніжно поцілувало твої локони.
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Глибокий чорний
Хочеш поекспериментувати? Спробуй глибокий чорний колір волосся із синім відливом. Сьогодні він актуальний, як ніколи!
Насичений чорний додасть твоєму образу загадковості та вишуканого шарму.
Порада: якщо твій рідний колір волосся дуже світлий – запасися баночкою відтіночного шампуню. Він допоможе підтримувати колір насиченим і тонуватиме відрослі корені.
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Балаяж
Фарбування за технологією балаяж виглядає дуже природньо. Так, ніби твої прядки самі вигоріли на сонці.
Балаяж додає зачісці фактурності та візуального об’єму. А тобі – легкості, жіночності та привабливості.
А ще він чудово маскує сиві прядки чи відрослі корені. А отже, фарбуватися доведеться набагато рідше, ніж при класичному однотонному кольорі волосся.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки 2020.