Модні кольори волосся 2020: які відтінки зараз у тренді

Збираєшся пофарбувати волосся? Ми розкажемо, які кольори зараз у моді. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 найбільш трендових відтінків 2020 року, із якими ти виглядатимеш максимально стильно.

Модні кольори волосся 2020

Рожевий блонд

Один із наймодніших відтінків літа 2020 – рожевий блонд.

Він виглядає яскраво, стильно та неординарно.

Те, що треба, аби підкреслити свою індивідуальність і не загубитися в натовпі.

Цей пікантний тренд створила нью-йоркська дизайнерка Тамара Діфеліче. Вона запевняє: такий колір підходить до всіх відтінків шкіри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Studio DI (@studio_d.i) 18 Фев 2020 в 3:00 PST

Стигла вишня

Хочеш яскравих змін, але не готова до рожевого блонду?

Надай перевагу соковитому кольору стиглої вишні, який буде знову популярним у новому сезоні.

Втім, зауваж: такий відтінок більше підходить світлошкірим жінкам, а от більш смуглим дизайнери радять обрати інший колір волосся із нашого списку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕКАТЕРИНА (@k.kotenkova) 21 Фев 2019 в 9:24 PST

Золотисто-рудий

Сонця багато не буває! Тож якщо хочеш створити справді сонячний і теплий образ – сміливо обирай золотисто-рудий колір волосся.

Цей відтінок виглядає природньо і красиво переливається на сонці яскравими золотими бліками. Так, наче сонечко ніжно поцілувало твої локони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯПАРИКМАХЕРВИДНОЕ (@vikigarson) 3 Фев 2020 в 4:11 PST

Глибокий чорний

Хочеш поекспериментувати? Спробуй глибокий чорний колір волосся із синім відливом. Сьогодні він актуальний, як ніколи!

Насичений чорний додасть твоєму образу загадковості та вишуканого шарму.

Порада: якщо твій рідний колір волосся дуже світлий – запасися баночкою відтіночного шампуню. Він допоможе підтримувати колір насиченим і тонуватиме відрослі корені.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салон Красоты Якутск (@salon_lidiya_ykt) 29 Фев 2020 в 2:01 PST

Балаяж

Фарбування за технологією балаяж виглядає дуже природньо. Так, ніби твої прядки самі вигоріли на сонці.

Балаяж додає зачісці фактурності та візуального об’єму. А тобі – легкості, жіночності та привабливості.

А ще він чудово маскує сиві прядки чи відрослі корені. А отже, фарбуватися доведеться набагато рідше, ніж при класичному однотонному кольорі волосся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Mitenina (@evgenia_mitenina) 21 Май 2020 в 11:54 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки 2020.

Аліна Литвиненко

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