Модний літній педикюр 2020: трендові дизайни

Який педикюр зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав трендові дизайни, які ефектно доповнять будь-який образ і зроблять тебе королевою цього літа.
Модний літній педикюр 2020
Мозаїка
Набрид стандартний декор і хочеться чогось оригінального? Спробуй зробити педикюр у стилі мозаїки.
Він може стати родзинкою твого модного луку.
Такий дизайн доречно виглядатиме і на прогулянці, і в офісі, тож сміливо обирай його – не прогадаєш.
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Білий педикюр
Лаконічний білий педикюр – це безпрограшне рішення, адже він завжди у моді.Також по темі: Як не заразитися на коронавірус у салоні краси: дієві поради Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація
Виглядає ультрастильно і підходить до будь-якого вбрання. А головне – так красиво відтіняє засмаглу шкіру!
Особливо ефектно такий дизайн поєднується з білим манікюром. Спробуй – і ти полюбиш цей тандем.
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Морський педикюр
Море ближче, ніж тобі здається!
Адже цього літа педикюр із маринистичними мотивами можна сміливо носити навіть у місті.
Якорі, перлини, морські зірки та хвилі створять тобі відпочинковий настрій, де б ти не була.
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Матовий педикюр із глітером
Стильне матове покриття зараз на піку моди. Воно створює відчуття гладкості та ніжності.
Але можна зробити твій матовий манікюр ще ефектнішим, якщо покрити кілька нігтиків глітером.
Не бійся поєднувати різні кольори і текстури – і твій манікюр не залишися непоміченим!
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Френч
Френч-педикюр – це лаконічно, витончено і завжди актуально. Цей дизайн не здає позицій уже багато сезонів поспіль.
Якщо ж ти хочеш зробити свій французький манікюр особливим – додай кілька стразів або кольорових акцентів.
І класика заграє новими фарбами!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на літо 2020.