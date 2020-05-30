Модний літній педикюр 2020: трендові дизайни

Який педикюр зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав трендові дизайни, які ефектно доповнять будь-який образ і зроблять тебе королевою цього літа.

Модний літній педикюр 2020

Мозаїка

Набрид стандартний декор і хочеться чогось оригінального? Спробуй зробити педикюр у стилі мозаїки.

Він може стати родзинкою твого модного луку.

Такий дизайн доречно виглядатиме і на прогулянці, і в офісі, тож сміливо обирай його – не прогадаєш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР (@shurochka_nail) 11 Авг 2017 в 10:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Педикюр маникюр гель-лак (@elena_nailsvld) 19 Июн 2018 в 7:49 PDT

Білий педикюр

Лаконічний білий педикюр – це безпрограшне рішення, адже він завжди у моді.

Виглядає ультрастильно і підходить до будь-якого вбрання. А головне – так красиво відтіняє засмаглу шкіру!

Особливо ефектно такий дизайн поєднується з білим манікюром. Спробуй – і ти полюбиш цей тандем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bota (@ablanova.nail) 16 Май 2020 в 7:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР Воронеж (@shabanova_nails_vrn) 22 Авг 2019 в 3:31 PDT

Морський педикюр

Море ближче, ніж тобі здається!

Адже цього літа педикюр із маринистичними мотивами можна сміливо носити навіть у місті.

Якорі, перлини, морські зірки та хвилі створять тобі відпочинковий настрій, де б ти не була.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР омск (@yulya_nogti_art) 10 Сен 2019 в 1:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail_Bro Маникюр (@svetik_bro) 1 Сен 2019 в 5:12 PDT

Матовий педикюр із глітером

Стильне матове покриття зараз на піку моди. Воно створює відчуття гладкості та ніжності.

Але можна зробити твій матовий манікюр ще ефектнішим, якщо покрити кілька нігтиків глітером.

Не бійся поєднувати різні кольори і текстури – і твій манікюр не залишися непоміченим!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр в карантин (@nails_butik) 8 Фев 2019 в 1:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Педикюр Островец (@iren.rozenshtein.nails) 25 Май 2020 в 7:15 PDT

Френч

Френч-педикюр – це лаконічно, витончено і завжди актуально. Цей дизайн не здає позицій уже багато сезонів поспіль.

Якщо ж ти хочеш зробити свій французький манікюр особливим – додай кілька стразів або кольорових акцентів.

І класика заграє новими фарбами!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСЫ | ПЕДИКЮР CAЛАВАТ (@pedicur_salavat) 30 Дек 2019 в 8:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Идеи Маникюра (@look.nails178) 25 Май 2020 в 10:50 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на літо 2020.

Аліна Литвиненко

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