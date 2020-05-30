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ICTV / Ранок / Модний літній педикюр 2020: трендові дизайни / 30.05.2020 11:11
30.05.2020 11:11
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Модний літній педикюр 2020: трендові дизайни


Який педикюр зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав трендові дизайни, які ефектно доповнять будь-який образ і зроблять тебе королевою цього літа.

Модний літній педикюр 2020

Мозаїка

Набрид стандартний декор і хочеться чогось оригінального? Спробуй зробити педикюр у стилі мозаїки.

Він може стати родзинкою твого модного луку.

Такий дизайн доречно виглядатиме і на прогулянці, і в офісі, тож сміливо обирай його – не прогадаєш.

 

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Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР (@shurochka_nail)

 

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Публикация от Педикюр маникюр гель-лак (@elena_nailsvld)

Білий педикюр

Лаконічний білий педикюр – це безпрограшне рішення, адже він завжди у моді.

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Виглядає ультрастильно і підходить до будь-якого вбрання. А головне – так красиво відтіняє засмаглу шкіру!

Особливо ефектно такий дизайн поєднується з білим манікюром. Спробуй – і ти полюбиш цей тандем.

 

 

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Публикация от Bota (@ablanova.nail)

 

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Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР Воронеж (@shabanova_nails_vrn)

Морський педикюр

Море ближче, ніж тобі здається!

Адже цього літа педикюр із маринистичними мотивами можна сміливо носити навіть у місті.

Якорі, перлини, морські зірки та хвилі створять тобі відпочинковий настрій, де б ти не була.

 

 

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Публикация от МАНИКЮР ПЕДИКЮР омск (@yulya_nogti_art)

 

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Публикация от Nail_Bro Маникюр (@svetik_bro)

Матовий педикюр із глітером

Стильне матове покриття зараз на піку моди. Воно створює відчуття гладкості та ніжності.

Але можна зробити твій матовий манікюр ще ефектнішим, якщо покрити кілька нігтиків глітером.

Не бійся поєднувати різні кольори і текстури – і твій манікюр не залишися непоміченим!

 

 

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Публикация от Маникюр в карантин (@nails_butik)

 

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Публикация от Маникюр Педикюр Островец (@iren.rozenshtein.nails)

Френч

Френч-педикюр – це лаконічно, витончено і завжди актуально. Цей дизайн не здає позицій уже багато сезонів поспіль.

Якщо ж ти хочеш зробити свій французький манікюр особливим – додай кілька стразів або кольорових акцентів.

І класика заграє новими фарбами!

 

 

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Публикация от КУРСЫ | ПЕДИКЮР CAЛАВАТ (@pedicur_salavat)

 

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Публикация от Идеи Маникюра (@look.nails178)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на літо 2020.

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, педикюр
30.05.2020 11:11



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