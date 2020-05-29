Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 29 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 29 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 29 травня в Україні зафіксовано 22811 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 429 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 679, на щастя, вже одужало 8934 особи.
Статистика по областях станом на ранок 29 травня така:
Волинська область — 863 випадки;
Дніпропетровська область — 930 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 694 випадки;
Закарпатська область — 1147 випадків;
Запорізька область — 431 випадок;
Івано-Франківська область — 1360 випадків;
Кіровоградська область — 503 випадки;
м. Київ — 2849 випадків;
Київська область — 1535 випадків;
Львівська область — 1563 випадки;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 284 випадки;
Одеська область — 878 випадків;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1628 випадків;
Сумська область — 167 випадків;
Тернопільська область — 1145 випадків;
Харківська область — 1011 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 407 випадків;
Чернівецька область — 3259 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 150 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 29 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 813 997 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 721 тис. із них у США, понад 438 тис. – у Бразилії, 379 тис. у Росії, понад 270 тис.— у Великій Британії, понад 237 – в Іспанії, і понад 231 тис. в Італії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 2 млн. 418 тис. осіб уже одужали. Втім, 360 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
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