Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 28 травня в Україні зафіксовано 22382 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 477 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 699, на щастя, вже одужало 8439 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 28 травня така:

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

м. Київ — 2793 випадки;

Київська область — 1517 випадків;

Львівська область — 1513 випадків;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 695 290 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 699 тис. із них у США, понад 411 тис. – у Бразилії, 370 тис. у Росії, понад 268 тис.— у Великій Британії, понад 236 – в Іспанії, і понад 231 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 351 тис. осіб уже одужали. Втім, 355 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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