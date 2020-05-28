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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 травня / 28.05.2020 09:39
28.05.2020 09:39
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 28 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 28 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 28 травня в Україні зафіксовано 22382 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 477 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 699, на щастя, вже одужало 8439 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 28 травня така:

Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
м. Київ — 2793 випадки;
Київська область — 1517 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 28 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 695 290 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 699 тис. із них у США, понад 411 тис. – у Бразилії, 370 тис. у Росії, понад 268 тис.— у Великій Британії, понад 236 – в Іспанії,  і понад 231 тис. в Італії)

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Понад 2 млн. 351 тис. осіб уже одужали. Втім, 355 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
28.05.2020 09:39



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