Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 27 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 27 травня в Україні зафіксовано 21905 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 321 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 658, на щастя, вже одужало 7995 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 27 травня така:

Вінницька область — 932 випадки;

Волинська область — 814 випадків;

Дніпропетровська область — 905 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 660 випадків;

Закарпатська область — 1104 випадки;

Запорізька область — 420 випадків;

Івано-Франківська область — 1327 випадків;

Кіровоградська область — 489 випадків;

м. Київ — 2739 випадків;

Київська область — 1474 випадки;

Львівська область — 1443 випадки;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 853 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1514 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1126 випадків;

Харківська область — 959 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 381 випадок;

Чернівецька область — 3144 випадки;

Черкаська область — 393 випадки;

Чернігівська область — 137 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 593 148 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 681 тис. із них у США, понад 391 тис. – у Бразилії, 362 тис. у Росії, понад 266 тис.— у Великій Британії, понад 236 – в Іспанії, і понад 230 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 288 тис. осіб уже одужали. Втім, 350 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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