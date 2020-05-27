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ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 27 травня / 27.05.2020 09:34
27.05.2020 09:34
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Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 27 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 27 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 27 травня в Україні зафіксовано 21905 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 321 новий випадок.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 658, на щастя, вже одужало 7995 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 27 травня така:

Вінницька область — 932 випадки;
Волинська область — 814 випадків;
Дніпропетровська область — 905 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 660 випадків;
Закарпатська область — 1104 випадки;
Запорізька область — 420 випадків;
Івано-Франківська область — 1327 випадків;
Кіровоградська область — 489 випадків;
м. Київ — 2739 випадків;
Київська область — 1474 випадки;
Львівська область — 1443 випадки;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 853 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1514 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1126 випадків;
Харківська область — 959 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 381 випадок;
Чернівецька область — 3144 випадки;
Черкаська область — 393 випадки;
Чернігівська область — 137 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 27 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 593 148 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 681 тис. із них у США, понад 391 тис. – у Бразилії, 362 тис. у Росії, понад 266 тис.— у Великій Британії, понад 236 – в Іспанії,  і понад 230 тис. в Італії)

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Понад 2 млн. 288 тис. осіб уже одужали. Втім, 350 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
27.05.2020 09:34



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