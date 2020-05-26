Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 26 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 26 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 26 травня в Україні зафіксовано 21584 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 339 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 644, на щастя, вже одужало 7575 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 26 травня така:

Вінницька область — 910 випадків;

Волинська область — 805 випадків;

Дніпропетровська область — 895 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 647 випадків;

Закарпатська область — 1092 випадки;

Запорізька область — 416 випадків;

Івано-Франківська область — 1306 випадків;

Кіровоградська область — 482 випадки;

м. Київ — 2710 випадків;

Київська область — 1458 випадків;

Львівська область — 1405 випадків;

Луганська область — 44 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 842 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1475 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1124 випадки;

Харківська область — 930 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 370 випадків;

Чернівецька область — 3101 випадок;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернігівська область — 134 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 26 травня 2020 року у світі зафіксовано 5 497 538 випадків захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 662 тис. із них у США, понад 374 тис. – у Бразилії, 353 тис. у Росії, понад 262 тис.— у Великій Британії, понад 235 – в Іспанії, і понад 230 тис. в Італії)

Понад 2 млн. 232 тис. осіб уже одужали. Втім, 346 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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