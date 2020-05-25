Місячний календар на червень 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на червень 2020 – це справді незамінна річ. Він допоможе тобі правильно розподілити свій час та ефективно вести справи.

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Місячний календар на червень 2020

Сприятливі дні у червні 2020: 4, 10, 16, 26, 30 червня

Несприятливі дні у червні 2020: 5, 13, 21, 28 червня

Сприятливі дні у червні 2020 – детально

Місячний календар на 4 червня

Сьогодні на тебе чекає потужний енергетичний підйом. Сили можна спрямувати в будь-яку сферу – усе вийде якнайкраще. У цей день варто починати нові проекти та вирішувати фінансові питання.

Місячний календар на 10 червня

Сьогодні будь-які зміни підуть тобі на користь. Тож не бійся братися за нові задачі, заводити стосунки, навіть одружуватися – удача супроводжуватиме тебе в усьому. Творчий і розумовий потенціал також будуть на максимумі, тож дій активно і використовуй шанси на всі 100.

Місячний календар на 16 червня

Цей день бажано використати для того, щоб навчитися чомусь новому. Також спробуй вирішити конфліктні питання та завершити справи, до яких давно не доходили руки.

Місячний календар на 26 червня

Можна сміливо починати нові справи, налагоджувати стосунки та робити покупки. А ще сьогодні день, коли загострюється інтуїція. Тож дослухайся до внутрішнього голосу – він не підведе.

Місячний календар на 30 червня

Якщо тобі здається, що в родині не вистачає взаєморозуміння, саме час це виправити. Спробуй не чекати уваги та любові від інших, а самому дарувати їх рідним.

Несприятливі дні у червні 2020 – детально

Місячний календар на 5 червня

Сьогодні організм людини дуже вразливий. Тож важливо приділити увагу своєму здоров’ю та зайвий раз поберегтися від вірусів.

Місячний календар на 13 червня

Сьогоднішній день ризикує бути напруженим, оскільки агресивність буквально літає в повітрі. Намагайся уникати конфліктів і бережи нерви.

Місячний календар на 21 червня

Сьогодні можна будувати плани, а от із втіленням їх у життя краще почекати. Проекти, які стартують у цей день, ризикують бути провальними.

Місячний календар на 28 червня

Бажано відкласти великі покупки та інші фінансові втрати та початок нових проектів. Також це не найкращий час для важкої фізичної роботи, напружених спортивних та занадто жирної їжі.

Усі інші дні червня, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дні у червні 2020 року будуть сприятливими, а які несприятливими. Користуйся цим календарем, ефективно планувати свій час і досягати успіху у справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на червень.

Фото: Pixabay

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